Salen a la luz las deudas de Andy y Lucas: "La situación es delicada"

Andy y Lucas llevan más de dos décadas sobre los escenarios, un tiempo durante el que han conquistado a una verdadera legión de fans y vendido millones de discos. Lamentablemente, en la actualidad el dúo musical atraviesa sus horas más bajas, justo cuando acaban de poner fin a su interminable gira. El escándalo ha arrasado con ambos integrantes de la peor manera; desde su supuesta mala relación, a la rivalidad y las asfixiantes deudas. ¿Cuál es la realidad financiera que se esconde detrás de ellos?

Para empezar, Andy sería un asalariado de Lucas dentro del grupo, pero después de tantos años de exitosa carrera, actualmente debe unos 200.000 euros a Hacienda. Y no solo eso, sino que su sociedad Musical Troncoso S.L. arrastra numerosas deudas. Mientras que Lucas, quien presumía recientemente de ser millonario, también tendría diversos préstamos a sus espaldas, sin contar con que su productor les exige hasta 360.000 euros.

Andy y Lucas en su último concierto en Madrid. (Foto: Gtres)

Según detalla la revista Lecturas la empresa de Andy cuenta con un embargo de 125.000 euros por parte de Hacienda desde 2017. Y, pese al gran éxito que han cosechado con su último tour, la Agencia Tributaria habría tomado la decisión de prorrogar ese embargo al no haberse satisfecho dicha deuda. Una suma, a la que también caben añadirle unos 50.000 euros en intereses y también los costes del proceso. Por otro lado, el cantante también tendría otra deuda con Hacienda de 3.000 euros a la que tampoco ha hecho frente.

Mientras que, en el caso de Lucas, su situación tampoco es la mejor. Y es que si bien el gaditano presumía de tener una gran solvencia monetaria debido a sus inversiones inmobiliarias, parece que la realidad que muestra Lecturas es otra. Si bien Lucas ha invertido en cinco inmuebles y un garaje, la revista de Luis Pliego ha descubierto que «los cinco pisos tienen hipoteca y dejó de pagarlas pocos meses antes de iniciar esta última gira». Es más, «durante nueve meses pidió una moratoria porque no tenía dinero para hacer frente a la deuda».

«Ninguno de los dos puede sacar pecho de estar al corriente de sus obligaciones», apuntaba al respecto Pliego durante su intervención en El tiempo justo. Estos problemas, no hacen más que sumarse a otros que han tenido lugar durante la gira, como la supuesta mala relación entre Andy y Lucas. Lo que ha empeorado con las supuestas insinuaciones de que podrían haber llegado incluso a las manos.

Era Andy el que destapaba la supuesta bronca que tuvo con su compañero y que se convertía en «algo más que palabras». «A mí lo que me cuenta Andy es que siempre le ha tenido envidia», desvelaba Arabella Otero en Fiesta tras charlar con él. «Lo escuchó reírse, no le gustó nada verle reírse y de cachondeo con el resto del staff y, de repente, solo verle reírse, lo puso malo».

«Lo único que intentó fue acercarse a él, intentar calmarlo y él se volvió loco perdido. Tan loco perdido se volvió que casi le rompe el abductor», compartía en el programa.