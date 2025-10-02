Un telonero de Andy y Lucas cuenta la verdad sobre el trato a su equipo: "Flipé en colores"

El dúo musical Andy y Lucas no pasa por su mejor momento, y es que en medio de su gira de despedida, -lo que debería haber sido una etapa muy feliz y emotiva tras más de dos décadas sobre los escenarios-, se han visto desbordados por las constantes polémicas. Al enfado de los fans ante una gira que se anunciaba hace ya dos años y se ha vuelto interminable; se ha sumado también la llamativa operación de nariz de Lucas, una supuesta estafa de más de 300.000 euros a su promotor, y crecientes rumores sobre la mala relación que parece existir entre los dos cantantes.

La situación habría llegado a tal punto, que recientemente decidían cancelar el concierto previsto para este domingo 5 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Una anulación que desde la promotora atribuyen a «problemas en la producción», asegurando que «gestionarán los reembolsos correspondientes». Algo que también coincide con unas recientes declaraciones de Andy, quien ha procurado mantenerse al margen del escándalo, y en las que asegura que él habría suspendido la gira.

Mariano, el telonero de Andy y Lucas en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

¿Qué ocurre realmente detrás de bastidores? Esa es la pregunta que muchos se hacen, y a la que uno de los teloneros que ha acompañado al dueto durante varios conciertos, ha querido responder durante una breve intervención en en el programa Y ahora Sonsoles. Mariano, uno de los integrantes del grupo flamenko «Son de Aki», tuvo la oportunidad de trabajar con Andy y Lucas en 2017, y ha contado de primera mano la experiencia que tuvo.

Andy y Lucas suspenden un concierto antes de separar sus caminos. (FOTO: GTRES)

Pese a que él mismo asegura que vivió ese momento con gran ilusión, ya que siempre había sido muy fan del dueto, se llevaba una enorme decepción con Lucas. Según ha relatado en el programa, llegó a alucinar bastante con la actitud que mostraba el gaditano. «Yo flipé en colores con lo que yo he visto, los portazos que pegaba en la puerta, cómo trataba a los músicos…», detallaba al respecto. «Flipé, pero en colores», sostiene.

Y a eso se suman las situaciones tan incómodas de las que habría sido testigo detrás del escenario. «Me quedé flipao, porque abrió la puerta y dijo: Señores, por aquí no se pasa más ya; ni para allá, ni para acá. El que quiera pasar por el escenario, que tire por el otro lado. Y pega un portazo. Y digo: ¡Menudo genio tiene este tío!»

👉Tamara Gorro sale en defensa de Lucas, de Andy y Lucas: «Le conozco bastante bien y lo que se está diciendo no es cierto». #YAS https://t.co/Qi500VfSgg — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) October 1, 2025

Además, el telonero asegura que no vio complicidad alguna ni comunicación entre los dos artistas. «No son formas», se ha lamentado. «Con nosotros no tuvo ningún problema, pero… no es normal la forma en la que trata a los músicos».