Andy y Lucas atraviesan su mayor crisis como dúo y como amigos a punto de poner fin a su carrera conjunta. Está previsto que el próximo 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre de Madrid se despidan para siempre de sus fans tras más de dos décadas sobre los escenarios. Sin embargo, su plan inicial podría cambiar e incluso cancelarse. En las últimas horas, los artistas han decidido anular el show del próximo 5 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Una información que llega en paralelo con su supuesto distanciamiento por sus diferencias.

El motivo de su cancelación

En su gira de despedida, Últimos acordes, la polémica ha estado servida entre Andy y Lucas. Los intérpretes de Tanto la quería han copado numerosos titulares por una supuesta mala relación entre ellos a pesar de lo que han mostrado en estos más de veinte años de trayectoria sobre los escenarios. A cinco conciertos de tomar caminos por separado, su promotora, Cersa Music, ha emitido un comunicado en el que han explicado la anulación del show en Galicia. La suspensión se debe «a problemas en la producción del concierto», según han deslizado sin entrar más detalles. Un varapalo para sus fans gallegos, que habían agotado las entradas para despedirse del dúo.

Esta noticia llega horas después de que Andy diera unas polémicas declaraciones en las que evidencia que no está a favor de subirse al escenario por última vez con el que consideraba su hermano. «Yo, personalmente, lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira», dijo en El Debate.

Declaraciones que han avivado los rumores de mala relación entre ellos y que se suman a las que dio Lucas en Me quedo conmigo, donde no dejó en buen lugar a Andy al decir que era él quien se encargaba de la gestión del dúo: «A Andy no le puedo cambiar, es su forma de ser y yo lo respeto. Si él quiere estar tranquilo en casa y es una persona que apenas coge el móvil, lo respeto. Si los dos nos dedicáramos a lo empresaria, ya te digo yo que Andy y Lucas hace tiempo no estaría, porque somos de distinta manera, porque yo soy más eléctrico, él confía en mí y estaríamos todo el día discutiendo. Es mejor que lo lleve una persona de fuera que los dos. Si yo me ocupo de una cosa, me ocupo de todo. Con lo que me quedaría es que se valorara y Andy no lo valora».

Unas palabras que no sentaron del todo bien a su compañero de escenarios, que lanzó una serie de mensajes en redes cargados de indirectas a Lucas: «Toda deuda se paga», «no gastes energía probando nada. El tiempo siempre pone la verdad donde todos puedan verla. Paciencia», «el rechazo de otros no me asusta, porque mi valor no depende de su aprobación», «es curioso como el que falla siempre encuentra una forma de hacerse la víctima», «no subestimes al que no habla mucho. Mientras tú te muestras, él te estudia».