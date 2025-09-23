A solo unos días de que Andy y Lucas bajen el telón de manera definitiva, el dúo gaditano vive una recta final que poco tiene de tranquila. El próximo 10 de octubre, en el Palacio de Vistalegre de Madrid, se celebrará el último concierto de su gira de despedida, pero lo que debería ser un camino de pura nostalgia y celebración se ha visto empañado por una sucesión de controversias que mantienen a Lucas en el centro de la atención mediática.

En las últimas semanas, el cantante ya había ocupado titulares por cuestiones personales: primero, al sincerarse sobre los problemas que atravesó tras someterse a una operación estética en la nariz que no tuvo el resultado esperado; después, por la confirmación de que Andy se lanzará en solitario una vez cerrado este ciclo, lo que desató rumores sobre un posible distanciamiento entre ambos. Sin embargo, lo que ahora ha estallado amenaza con oscurecer incluso el adiós más esperado: la reclamación de una supuesta deuda millonaria por parte de un antiguo promotor.

La información saltó en el plató de Espejo Público, donde la periodista Lorena Vázquez aseguró que este representante habría cerrado más de veinte fechas de la gira de despedida y que Lucas, responsable de la parte empresarial del grupo, habría roto con él sin pagar los honorarios correspondientes. Según sus datos, existirían pruebas documentales e incluso un burofax reclamando una cifra de seis dígitos.

La respuesta de Lucas no se hizo esperar. Conectado en directo desde la puerta de su casa, el gaditano se ha mostrado muy indignado. «Esto es mentira. No existe contrato alguno, no hay deuda y quien tendría que dar explicaciones es él, no yo», ha dicho antes de cargar con dureza contra la persona que lo acusa: «Es un discotequero, un caradura, de la noche profunda. Me pidió 360.000 euros y yo le voy a pedir un millón y medio. Que quede claro: el que va a acabar en los tribunales es él».

El artista insiste en que toda la gira ha sido gestionada por su propia oficina y su mánager, negando que ese promotor cerrara ni un solo concierto. «Me dejó tirado antes de organizar el Wizink Center, así que de qué estamos hablando. No hay nada firmado, solo conversaciones, y yo no tengo ninguna deuda. Además, yo voy al día con Hacienda y con todo. ¿Qué me van a reclamar si he vendido tres millones de discos? Cuando yo gane el juicio, seréis vosotros los que tendréis que pedirme perdón. Estáis dando voz a un sinvergüenza», ha añadido con tono desafiante.

En paralelo, los rumores sobre la relación con Andy han vuelto a salir a flote, pero Lucas los descarta categóricamente: «Con Andy está todo bien. Lo quiero muchísimo, le deseo lo mejor en su carrera en solitario y sabe que siempre va a contar conmigo. No hay ningún problema entre nosotros».