Lucas, vocalista del dúo musical, Andy y Lucas, ha roto su silencio sobre la relación con su compañero de conciertos y casi de vida. Tras dos décadas de carrera conjunta, en la que han batido récords, en noviembre del 2023 anunciaron su ruptura definitiva -aunque todavía no se ha llevado a cabo- por un problema en el corazón de Lucas. Sin embargo, cuando parecía que se iba a despedir de su público en un show único en Madrid, decidieron continuar como hasta ahora, lo que produjo numerosas críticas entre sus fans ya que, en cierta medida, se habían sentido engañados por la noticia de su separación musical -ya que comunicaron otra gira y más fechas-.

Desde entonces, se puso sobre la mesa la posibilidad de que esta decisión de emprender caminos por separado se debiera a una discusión entre ambos. De hecho, salió a la luz un supuesto y tenso episodio que protagonizaron en un camerino. Ahora Lucas, en Me quedo conmigo – en una charla que ha mantenido con Alicia González, una psicóloga general sanitaria que ayuda a muchos famosos-, ha destapado la verdadera relación que tiene con su compañero de dúo.

Los cantantes Andy & Lucas. (Foto: Gtres).

La polémica opinión de Lucas sobre Andy

En un momento protagonizado por los altibajos en su vida, debido al reciente fallecimiento de su hermano o la polémica sobre la operación de su nariz -que ha copado numerosos titulares-, Lucas ha decidido poner fin a algunos escándalos. Entre ellos, su relación con Andy, del que se despedirá profesionalmente. ¿También personalmente? «A Andy yo no le puedo cambiar su forma de ser, yo a Andy lo respeto y si el quiere estar tranquilo en su casa y es una persona que a penas coge el móvil, es una persona que lo respeto. Si los dos nos dedicáramos a lo empresarial, ya te digo que Andy y Lucas hace tiempo no estaría, porque somos de distintas manera, porque yo soy más eléctrico, el confía en mí y estaríamos todo el día discutiendo. Es mejor que lo lleve una persona de fuera que los dos. Si yo me ocupo de una cosa, me ocupo de todo», ha comenzado diciendo. Además, le ha lanzado un zasca al artista con el que ha compartido escenario durante más de 20 años: «Con lo que me quedaría es que se valorara y eso Andy me lo tiene que valorar».

Andy y Lucas en uno de sus conciertos / GTRES

Lucas, visiblemente muy enfadado por la actitud de dejadez de Andy en la empresa musical que tiene, ha dicho que claramente se siente apoyado por él en las decisiones, aunque ha echado de menos «una mayor disciplina por parte de su compañero de escenarios: «Apoyar me apoya, pero no vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pero no puedo. Hay que tener una disciplina e igual él no tiene esa disciplina… Va mucho más allá».

Finalmente, el artista ha querido zanjar -en cuanto a su supuesta discusión en un camerino que se filtró a los medios- que se trató de «un bulo» y que nunca ocurrió la menciona pelea entre ellos.