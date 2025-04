A finales del pasado año, Lucas, del dúo Andy & Lucas, reaparecía con un llamativo cambio en su rostro. El foco se puso en la nariz del artista, que negó tajantemente haberse hecho ningún tipo de retoque estético u operación. Tras ser muy criticado, el cantante rompió su silencio en TardeAR, donde aclaró que no había pasado por quirófano. «Que yo no me he hecho nada en la cara, te lo prometo. No sé, de verdad que no me he hecho nada en la cara. No sé si me está cambiando la figura, no sé… Sacad conclusiones ustedes lo que queráis. Pero te lo prometo que no me he hecho nada», sentenció.

Desde que anunciara su retirada de la música, y por ende la separación del grupo, Lucas ha estado en el punto de mira ya que el dúo ha continuado anunciado fechas. A ello se sumó la polémica de su nariz, de la que finalmente reconoció que era distinta porque sí se había sometido a una operación. «Es la primera vez que voy a hablar sobre esto porque la verdad es que ha sido difícil gestionarlo, muy difícil. Una semana antes de que saliera la noticia había habido una DANA en Valencia, me sentí culpable por haber ido a ese acto y que se hablara más de mí que de eso, estaba falleciendo mucha gente. Se han escrito cosas de drogas, cosas que son maquiavélicas…», comenzó diciendo en El Hormiguero.

Harto de las especulaciones, el artista reconoció que sí que se hizo un retoque estético «en la nariz» y, además, contó el motivo por el que no estaba satisfecho con el resultado final: «Ha sido totalmente culpa mía porque no hice caso a los médicos, me quitaba las gasas fuera de momento, no me puse las cremas ni las pomadas cuando me las tenía que poner y por eso no cicatrizó bien. Lo único que a lo mejor he adelgazado y a lo mejor pues me ha cambiado el rostro, y la nariz, como sigue siendo la de mi padre, pues eso no ha adelgazado… eso siguió igual de grande. No te puedo decir otra cosa».

Lucas González en el Tanatorio Virgen del Rosario, Cádiz, despidiéndose de su hermano Pedro. (Foto: Gtres)

Tras reconocer lo evidente, el intérprete de Tanto la quería reflexionó sobre el motivo por el que no lo había contado antes y que tuvo que ver con sus hijos: «A mí lo que más me duele es ir a un restaurante y que alguien se acerque a la mesa y diga un disparate delante de tus hijos. La educación y los valores tienen que estar por encima de todo (…). Creo que las redes sociales deben de ser como las apuestas, tendría que haber un DNI por delante, que el padre diera un permiso para que el hijo tuviera redes sociales…»

Lucas aplaza su operación de nariz

Lucas González y su pareja en el tanatorio de su hermano, Pedro González, en Cádiz. (Foto: Gtres)

La revista ¡Hola! ha sacado ahora a la luz que estaba previsto que el cantante andaluz pasara por quirófano este mes de abril para retocarse la nariz de nuevo. Sin embargo, su mujer y mánager, María José, ha desvelado que el paso por quirófano se ha pospuesto hasta el próximo mes de octubre ya que la nariz de Lucas no se ha sanado del todo. «No son buenas noticias», ha dicho la esposa del cantante al medio citado.