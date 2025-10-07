El dúo Andy y Lucas llegará a su fin el próximo 10 de octubre. Después de más de dos décadas encima de los escenarios, la pareja de gaditanos ha decidido seguir caminos por separado. Fue en noviembre de 2023 cuando anunciaron a bombo y platillo, desde el plató de El Hormiguero, que harían una breve gira de despedida y que se tomarían un descanso indefinido a causa de una cardiopatía que padecía Lucas, sumada a la necesidad que sentían de bajar el ritmo de trabajo.

Durante su discurso, todo parecía muy sentido y definitivo, pero, sin embargo, desde entonces, han hecho de todo menos alejarse de la industria musical. Lo que en un principio iban a ser tan solo cuatro únicos conciertos en Madrid, Barcelona, Sevilla y Cádiz, se convirtió en una de las mayores mentiras que han protagonizado delante de su gran elenco de fans. Y es que, sin despeinarse, durante más de dos años, han realizado más de 70 espectáculos. Una gira eterna que anunciaron con la boca pequeña en el programa presentado por Pablo Motos y que, aunque esté a punto de terminar, ya ni el público se cree. No obstante, lo cierto es que han conseguido llenar multitud de pabellones con este tour que parecía no tener fin.

Andy y Lucas en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Justo un mes después de su visita al espacio televisivo mencionado, concretamente el 10 de diciembre de 2023, y tras agotar rápidamente las entradas de las cuatro fechas que anunciaron en directo, sacaron más de 30 fechas bajo el nombre Nuestros últimos acordes. Con ellas, recorrían prácticamente, de punta a punta, la península entera: desde Santander y Bilbao hasta Málaga, Gran Canaria y Ceuta, entre otras muchas. «Después del éxito de agotar en horas varios recintos y después de escucharos a tantos pedirnos más ciudades, nos vemos en la obligación de sacar una gira por la mayoría de las ciudades del país», explicaban a través de sus redes sociales, haciendo hincapié en que se sentían en deuda con el cariño que habían recibido, el cual, de alguna manera, querían devolver. Pero a pesar de su intención, lo cierto es que hasta el título de la gira dejó de tener sentido.

Pero esto no es todo. Después de sorprender con una larga lista de conciertos, el 22 de enero de 2024 anunciaron 5 nuevas fechas que incluían una nueva en Madrid, algo que enfureció a muchos de sus fans que se habían tenido que desplazar hasta otras ciudades porque el supuestamente único y último concierto de la capital estaba sold out. Una experiencia que les salió mucho más cara al tener que sumar alojamiento y desplazamiento. Más adelante anunciaron 17 fechas más, siendo 6 de ellas internacionales, a las que se sumó un pequeño tour por América y otras 12 fechas en pueblos y ciudades de España.

Aunque no hay cifras oficiales, todo apunta a que estirar la gira lo máximo posible ha sido una decisión muy rentable para el dúo, a pesar de que los fans se mataron para conseguir las entradas de los 4 únicos conciertos que salieron en un principio y que, finalmente, terminaron convirtiéndose en más de 70 (sin contar con los 4 festivales en los que también han cantado). Sea como fuere, todos ellos han tenido una muy buena acogida y, por consiguiente, han generado un gran beneficio económico, más allá de que sus seguidores hayan podido sentirse decepcionados con su manera de anunciar su retirada.

El ¿fin? de la relación de Andy y Lucas

Ahora que parece que su despedida es definitiva será el próximo 10 de octubre, han surgido nuevas especulaciones que señalan que la relación entre Andy y Lucas no es tan idílica como han querido mostrar durante estos años. Sin embargo, Lucas ha sido el encargado de desmentir todas estas informaciones, asegurando que, aunque han protagonizado algún que otro rifirrafe como familia que son, no hay ningún mal rollo entre ellos.

«En estos veintitantos años hemos discutido, como cualquier pareja. Pero nos sorprende que ahora, que no queda nada para el último concierto, se hable de esto. Nos da pena. Con la carrera tan ejemplar que hemos tenido… No sé si hay algún topo o si es alguien que habla con la prensa y se inventa las cosas por dinero… Pero en los conciertos se ve cómo estamos», desvelaba Lucas en una reciente entrevista a ¡Hola!

Andy y Lucas en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, Andy también ha roto su característico hermetismo y, en declaraciones ofrecidas a El Debate, ha expuesto el mal trago por el que ha tenido que atravesar en estos últimos meses. «Lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira. Sentía que estábamos forzando la situación. Y Lucas ha pasado por muchos problemas personales también. No me gustaría estar en su pellejo», señalaba, sacando a relucir las polémicas que también han empañado, en cierta manera, su última gira, entre las que destacan la operación de nariz de Lucas o el fallecimiento de su hermano.

Sin embargo, sus palabras no han servido de mucho, y los rumores sobre la mala relación que existe entre los dos cantantes han continuado. Hasta el punto de que Saúl Ortiz ha informado desde el plató de Fiesta que no se hablan entre ellos y que solo se comunican a través de sus abogados. «No hablan y cuando hay que hacer una comunicación entre ambas partes, lo hacen por sus abogados», contaba. Una información que pone de manifiesto lo complicado que puede llegar a ser la que por fin se convertirá en la despedida definitiva del dúo, el próximo 10 de octubre en Madrid.