Las deudas que no dejan respirar a Lucas tras su ruptura definitiva con Andy

La separación de Andy y Lucas ha dado pie a un escándalo sin precedentes; ya no solo por la supuesta mala relación entre los integrantes, sino también por los problemas económicos que asolarían a los cantantes. Sobre todo a Lucas, quien siempre había presumido de una situación económica bastante estable, pese a que la realidad era muy diferente.

Después de que saliese a la luz que un promotor musical les reclamaba una importante deuda de 360.000 euros, el cantante desmentía las acusaciones y aseguraba que no tenía nada que temer ya que él era millonario. «¿Yo qué deuda tengo? Si yo soy millonario, ¿a mí que me está contando de deuda? Si he vendido 3 millones de discos», sentenciaba contundente.

Lucas cantando durante su último concierto. (Foto: Gtres)

Las deudas de Lucas, al descubierto

Ahora, desde Lecturas ponen en duda que esta situación sea así y dan detalles concretos respecto a la gigantesca deuda a la que debe hacer frente. Sobre todo, relacionada con la inversión inmobiliaria que ha hecho a lo largo de los años. Tal y detallan en la revista, sobre tres de las cinco propiedades del cantante pesan sendas hipotecas. Tanto es así, que se vio obligado a solicitar una moratoria de nueve meses al banco. En total, Lucas debería alrededor de 400.000 euros.

Para empezar, en 2011 el artista compraba una vivienda en Cádiz mediante una hipoteca de 190.000 euros y que expirará en 2042. Lo que le supone un pago mensual de 800 euros y que se suma a la del piso que adquirió en 2008, que también incluye garaje. En 2018, el gaditano se hacía con una vivienda unifamiliar en Yeles (Toledo) construida sobre una parcela de casi 3.000 metros cuadrados que también incluye una casa auxiliar. En esta propiedad vive actualmente Lucas junto a su pareja y sus hijos, y para la que se vio obligado a pedir un nuevo préstamo de 50.000 euros sobre el piso anteriormente mencionado.

Andy y Lucas durante su último concierto. (Foto: Gtres)

Por otro lado, también cabría destacar la compra de otra vivienda unifamiliar en Conil de la Frontera (Cádiz) en 2005 y para la que pidió 240.000 euros. Un pago que habría completado en agosto de este mismo año. Pese a ello, Luis Pliego desvelaba en El tiempo justo que Lucas «tiene 5.000 euros al mes en hipotecas, una cifra razonablemente alta y aún debería unos 400.000 euros al banco».

Ese sería el principal motivo por el que habrían decidido seguir con su gira hasta el final. «Al terminar la gira y cobrar, liquidara algo. Se entiende así porque ha hecho esta gira: había una necesidad económica aunque la amistad estaba rota», explicaba el director de Lecturas. «Está claro que por algún lado se va el dinero», ha concluido.

La reacción de Lucas ante las últimas acusaciones

Una situación ante la que Lucas ha reaccionado con indiferencia e incluso riéndose irónicamente ante las preguntas de los reporteros. «Nada que declarar», respondía tajante, dando las gracias y deseándoles que pasen una buena tarde.

Lucas atendiendo a los reporteros. (Foto: Gtres)

Mientras tanto, el otro gran protagonista del escándalo, Andy, se encontraría dispuesto a arrancar su carrera en solitario. «Tras dos décadas de éxitos, más de dos millones de discos vendidos y más de 800 escenarios recorridos, Andy arranca su carrera en solitario, dejando atrás el dúo que le dio fama», ha anunciado.