Giro inaudito en las temperaturas: el METEOCAT pone fecha al peor día del otoño

El Meteocat pone fecha al peor día del otoño, llega un giro inaudito en las temperaturas que puede cambiarlo todo. Cataluña se prepara para lo peor.

Las temperaturas están empezando a cambiar. Esta comunidad autónoma que hace una semana estaba bajo los efectos de un cambio de tiempo considerable puede acabar siendo la antesala de algo más.

Llega un giro inaudito en las temperaturas

Las temperaturas están a punto de dar un giro inaudito.

Es hora de apostar claramente por una previsión del tiempo que parece que nos puede dar más de una sorpresa.

Miramos al cielo y esperamos un giro radical que nos golpeará con fuerza.

Lo que llega a España es un giro radical que nos afectará de lleno en las próximas horas y en espacial a Cataluña.

Meteocat pone fecha al peor día del otoño

El peor día del otoño puede llegar en breve, nos espera un destacado cambio de tendencia.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Cielo con intervalos nubosos tendiendo al final del día a cubierto en litorales y mitad oriental, con apertura de claros en el resto. Probables chubascos localmente fuertes en el litoral central sin descartar que vengan acompañados de tormenta o que se extiendan de forma más débil y dispersa al interior del cuadrante nordeste y litoral sur. Temperaturas mínimas en descenso en Pirineos, en ligero ascenso en la depresión central y Ampurdán, y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso. Viento flojo a moderado del norte en el Ampurdán; en el resto, viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a este y sureste en el tercio sur durante la tarde».

Para el resto de España la situación puede ir a peor: «Se espera el paso de una vaguada fría en altura que generará una situación de inestabilidad en la Península y Baleares. Se prevén precipitaciones en el Cantábrico y tercio norte de Galicia, menos probables al sur de la comunidad, y sin descartarse en zonas aledañas. En el resto intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en regiones del nordeste y Estrecho. Por la tarde se espera nubosidad de evolución en los principales entornos de montaña, ambas mesetas y tercio este peninsular, con probables chubascos y tormentas en la Ibérica, sistema Central, Cantábrica, Pirineo oriental, Béticas orientales y amplias zonas del centro este peninsular. Podrán ser localmente fuertes o muy fuertes en la Comunidad de Valencia, este de Castilla-La Mancha, Ibérica sur, norte de Murcia y sistema Central. Con baja probabilidad también podrían afectar a litorales de Cataluña o Baleares. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto.

Probables nieblas matinales en Galicia, Estrecho y Cataluña, sin descartarse en Melilla y sureste peninsular. Probables nieblas vespertinas en zonas altas del interior del Cantábrico y sureste de Galicia. Calima en altura en Canarias».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas descenderán en la Ibérica y en la mayor parte de los tercios oeste y norte peninsulares, notable en el Cantábrico interior y nordeste de Galicia. Aumentos en Canarias, zonas del centro de Aragón y ligeros en el resto. Mínimas en descenso en el extremo oeste peninsular, con predominio de aumentos en el centro y mitad norte así como en Baleares. Alisio en Canarias con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas. Vientos moderados del norte en las costas gallegas; flojos en el resto, con predominio del sur y este en la fachada oriental peninsular y Baleares, oeste en la vertiente atlántica sur y norte en el resto, con intervalos moderados en el Ebro, meseta Norte, Cantábrico occidental. En Alborán poniente moderado».