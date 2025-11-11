Giro entre Kiko Rivera e Irene Rosales: Belén Esteban confirma quién dio el paso de separarse y nadie lo creía así

La separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales sigue generando titulares, y ahora se suma un nuevo y sorprendente capítulo que ha cambiado por completo la percepción del público sobre cómo se produjo realmente la ruptura.

Hasta hace unos días, la versión más repetida era que ambos habían tomado la decisión de separarse de manera consensuada y sin conflictos. Sin embargo, Belén Esteban ha puesto patas arriba esa versión, asegurando que fue Kiko quien tomó la iniciativa de poner punto final a su matrimonio. Según la colaboradora, el DJ habría dado ese paso siguiendo las recomendaciones de su psicólogo, quien le habría aconsejado romper con una dinámica emocional que ya no funcionaba. Lejos de tratarse de un acuerdo mutuo, como en su momento defendió Irene, Belén sostiene que la decisión partió exclusivamente de él, lo que ha provocado un giro inesperado en esta historia que parecía estar ya cerrada.

La información de Belén Esteban

Belén Esteban insiste en que su información proviene de una fuente absolutamente fiable, alguien muy próximo a los protagonistas y conocedor de los entresijos de la relación. Según su testimonio, el matrimonio atravesaba una crisis tan profunda que, aunque seguían compartiendo techo, la convivencia se había vuelto insostenible. La conexión emocional entre ellos prácticamente había desaparecido, y lo que antes fue complicidad y apoyo mutuo se había transformado en una convivencia fría y distante. En ese contexto, el hijo de Isabel Pantoja habría comprendido que no tenía sentido seguir prolongando una situación que le hacía infeliz y decidió dar el paso de separarse.

No obstante, el momento elegido para hacerlo no fue casual: poco antes de que se hiciera público, Kiko Rivera habría tenido conocimiento de que en la vida de Irene había aparecido otra persona, lo que terminó de empujarlo a cerrar una etapa.

El detalle más llamativo que ha destapado Belén Esteban es precisamente ese: que Kiko supuestamente descubrió que su ex mujer mantenía contacto con otro hombre y que, para sorpresa de todos, él mismo lo conocía desde hacía años. La persona en cuestión es Guillermo, un empresario andaluz que tiempo atrás había trabajado en la vivienda de la pareja, cuando fue contratado para instalar césped artificial en su patio.

Según los datos que hay circulando en la actualidad, el DJ se habría sentido profundamente decepcionado al enterarse de que Irene mantenía una amistad especial con alguien que formaba parte de su círculo cercano. Aunque en su momento ambos insistieron públicamente en que no había terceras personas implicadas en su ruptura, las recientes revelaciones apuntan a que esa versión se ofreció para mantener las formas y facilitar un divorcio sin mayores tensiones legales ni mediáticas.

El enfado de Irene Rosales con su ex

Pese a todo, quienes conocen bien a la ex pareja recuerdan que los problemas no surgieron de la noche a la mañana. La relación entre Kiko e Irene llevaba años marcada por altibajos, discusiones y desconfianzas derivadas de los comportamientos del DJ. Durante su matrimonio, el hijo de Isabel Pantoja protagonizó varios episodios de infidelidad que, aunque fueron perdonados en su momento, acabaron erosionando la confianza entre ambos. Irene soportó con entereza las crisis, tratando de preservar la estabilidad familiar por el bien de sus dos hijas, pero las heridas nunca terminaron de cerrarse.

El último desencuentro público entre ellos se produjo tras la entrevista que Kiko concedió al programa ¡De Viernes!, donde no dudó en mencionar a Guillermo, el nuevo compañero sentimental de Irene. La reacción de ella no se hizo esperar: visiblemente molesta por las alusiones de su ex marido, respondió ante las cámaras con una contundente defensa hacia su pareja actual. «Guillermo no ha hablado nada de su vida privada, así que no sé por qué nadie tiene que hablar de la vida privada de Guillermo», declaró, zanjando así cualquier intento de involucrar al empresario en el conflicto.

Por su parte, Kiko parece dispuesto a defender su versión y no dejar pasar lo que considera una manipulación mediática de su historia. Aun así, su entorno más cercano asegura que el DJ se encuentra en una etapa de reflexión personal y que ha priorizado su estabilidad mental, de ahí su decisión de retomar la terapia psicológica y alejarse de entornos conflictivos. Belén Esteban, que ha mostrado su apoyo público al hijo de Isabel Pantoja, insiste en que este actuó movido por la necesidad de romper con una dinámica que le estaba afectando más de la cuenta.

Mientras tanto, Irene continúa con su nueva vida al lado de Guillermo, centrada en sus hijas y en proyectos personales que le devuelven la ilusión. Lo que comenzó como una separación aparentemente tranquila se ha convertido en un auténtico torbellino de versiones enfrentadas, en el que cada parte intenta recuperar su propia narrativa de los hechos. Y aunque la historia entre ambos parece haber llegado definitivamente a su fin, las consecuencias mediáticas de su ruptura están lejos de apagarse.