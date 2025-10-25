Irene Rosales, más romántica que nunca: su primera fotografía con Guillermo y una emotiva dedicatoria

Irene Rosales ya no se esconde. Después de su mediática ruptura con Kiko Rivera, la sevillana ha rehecho su vida sentimental al lado de Guillermo, un empresario de 41 años que le ha devuelto la ilusión en el amor. Fue tan solo unas semanas después de conocerse el fin de su matrimonio con el DJ cuando la que fuera la suegra de la tonadillera fue fotografiada con el mencionado. En un principio, ninguno de los dos quiso confirmar que entre ambos había algo más que una amistad, prefiriendo optar por la discreción en medio del revuelo mediático que se estaba generando. Sin embargo, después de dar su primera entrevista y revelar los verdaderos motivos por los que decidió separarse del hijo de Paquirri (entre los que no figuran terceras personas), Irene ha dado un paso al frente y ha compartido con sus seguidores de Instagram su primera fotografía junto a su nueva pareja.

«Ayer todo eran risitas. Hoy arrastramos cansancio», escribía Rosales junto a un selfie en el que posaba con Guillermo bajo el ritmo de la canción Disfruto de Mindblow y Grooveboy. Pero esto no ha sido todo. Horas después de esta inesperada publicación, Irene compartía otra historia muy especial en la que mostraba un mensaje de Defreds que, en cierta parte, hacía mención a la etapa vital en la que se encuentra. «Cuando quedamos para tomar un vino y hablamos de todo. De los problemas y risas de la semana. De ideas que arreglan el mundo. Un día cualquiera que convertimos en especial. Saber que charlando y brindando, recargamos pilas. Somos nosotros. Unidos en todo», rezaba el escrito. Un escrito que, aunque ella misma no lo ha aclarado, todo apunta a que hace referencia a su nueva relación sentimental.

Historias de Instagram de Irene Rosales.(Foto: Instagram)

El inicio de la historia de Irene Rosales y Guillermo

Irene Rosales ha aclarado que en ningún momento fue infiel a Kiko Rivera. No obstante, lo cierto es que conoce a Guillermo, su actual pareja, desde hace más de cinco años. Tal y como se ha podido confirmar, coincidieron por primera vez en 2020, justo cuando la sevillana y el DJ decidieron remodelar su chalet de Castilleja de la Cuesta y contrataron sus servicios para poner césped en el patio. Y es que cabe recordar que Guillermo es CEO de Verde Green, una empresa de césped artificial. No obstante, a pesar de estos datos, aún no ha trascendido en qué momento comienzan a mantener una relación sentimental.

Las dudas de Kiko Rivera

Kiko Rivera en el interior de un coche. (Foto: Gtres)

En medio de todas estas dudas, el programa Espejo Público ha desvelado que Kiko Rivera «está completamente afectado y muy dolido porque no entiende dos cosas de Irene Rosales. La primera, cómo ha rehecho su vida tan rápido, y la segunda, por qué no ha sido más discreta con esta nueva relación». De hecho, han asegurado que al hijo de Isabel Pantoja «no le cuadran las fechas de cuándo pudo empezar la relación». No obstante, por ahora, no se ha pronunciado públicamente al respecto, siguiendo la actitud que ya avanzó en sus redes sociales que adoptaría: centrado en su faceta profesional y en sus hijos.