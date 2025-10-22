Irene Rosales ha roto su silencio tras la mediática ruptura con Kiko Rivera, y lo ha hecho por todo lo alto. Nada menos que con una impactante entrevista en la revista Semana donde se ha sincerado sobre los verdaderos motivos de su ruptura con el hijo de Isabel Pantoja. «Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa», ha señalado de manera contundente. Además, da detalles sobre el momento exacto en el que decidieron separar sus caminos, que fue precisamente a la vuelta de las vacaciones.

«No hubo un motivo concreto, lo que ha habido es un enfriamiento mutuo que nos llevó a una rutina y a una monotonía en la que ya no éramos felices», detalla en la revista. «Convivíamos como familia, pero no como pareja. Eso sí, el cariño y el respeto ha estado siempre».

Rosales explica que durante mucho tiempo ha sentido que vivía más para los demás, que por ella misma, lo que inevitablemente le ha terminado pasando factura. «Por primera vez pienso en mí y me priorizo. Soy joven, solo tengo 34 años y me merezco vivir y disfrutar de la vida», asegura. De lo que no cabe duda, es de que Irene ha recuperado la sonrisa y podemos verla brillar con más fuerza que nunca.

Irene Rosales se sincera tras su mediática ruptura con Kiko Rivera

Una ruptura que se confirmaba a golpe de comunicado a finales de agosto, y durante la que han priorizado en todo momento el bienestar de las dos hijas que tienen en común. «No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas», declaraban en su momento.

Por otro lado, Irene parece haber recuperado la ilusión al lado de un nuevo amor: Guillermo. Además, se ha encargado de dejar muy claro que «jamás le ha sido infiel a Kiko». Y no solo eso, sino que el Dj estaría al tanto de este incipiente romance. «A Kiko le he dado las explicaciones que creía necesarias», ha remarcado.

Según explica Rosales, este amor surgió una vez que ya había puesto punto y final a su relación con Rivera. «Guillermo y yo solo somos dos personas adultas y sin compromisos que se están conociendo», se ha sincerado al respecto. «Mi matrimonio con Kiko terminó y yo empecé a tener una amistad con este chico y no ha tenido nada que ver con mi separación».

Irene Rosales en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Pese a que Irene conoce a Guillermo desde hace años, asegura que «no hubo absolutamente nada». «Un día coincidimos y a partir de ahí nos vimos más veces». Del mismo modo, ella apunta a que todavía no han dado pie a nada serio.