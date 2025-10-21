A finales de agosto, la crónica social se sacudió con la noticia que todos esperaban y temían a partes iguales: Kiko Rivera e Irene Rosales ponían fin a su matrimonio tras diez años de relación y dos hijas en común. Desde entonces, la atención mediática no ha dejado de seguir los pasos de ambos, pero ha sido Irene quien, por primera vez, ha decidido romper su silencio, ofreciendo una entrevista sin filtros sobre lo que verdaderamente ocurrió detrás de los titulares.

Durante la entrevista, que ocupa doce páginas en el último número de una conocida revista de la crónica social, Irene explica que su matrimonio se deterioró porque «he sido más madre que esposa». Una frase tajante que resume el agotamiento emocional que supuso priorizar la maternidad por encima de la pareja durante años, mientras Kiko lidiaba con sus propios problemas personales y familiares. La sevillana reconoce que la pérdida de su madre fue un golpe devastador, un vacío que, sumado a las dificultades que afrontaba el hijo de Isabel Pantoja, convirtió la convivencia en un terreno de tensiones y distancias crecientes. Según Irene, esos momentos de crisis coincidieron con problemas graves en la vida de Kiko, y ninguna de las partes pudo ofrecer al otro el apoyo necesario.

Irene Rosales en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Sin embargo, Irene no se ha limitado a hablar de lo que terminó; también ha abierto las puertas a un nuevo capítulo de su vida. Tras la ruptura, la sevillana ha encontrado una nueva ilusión en Guillermo, un empresario sevillano al que conoció en un contexto tan cotidiano como la instalación de césped artificial en su terraza. «Guillermo y yo solo somos dos adultos que se están conociendo», asegura, disipando cualquier rumor sobre infidelidad y confirmando que nunca engañó a Kiko. Además, deja claro que ha hablado con su ex marido sobre esta nueva relación lo estrictamente necesario, subrayando que ambos son adultos y que la transparencia se mantiene dentro de unos límites respetuosos.

La entrevista también arroja luz sobre la relación de Irene con la familia Pantoja, un tema que durante años ha estado lleno de silencios y medias verdades. La ex colaboradora televisiva señala que Isabel Pantoja ha sido «una abuela un poco ausente» y que a sus hijas les ha costado aceptar que no volverían a ver a su abuela materna, en contraste con la figura de su abuela paterna. Entre reflexiones sobre su maternidad, el dolor por la pérdida de su madre y la gestión de su nueva vida amorosa, Irene transmite un mensaje de empoderamiento y autoafirmación: «Es bonito sanar, es bonito cuidarse, es bonito volver a brillar».

Por su parte, Kiko Rivera también ha comenzado a adaptarse a esta nueva etapa, mudándose a una vivienda cercana para mantener la cercanía con sus hijas y garantizarles estabilidad. Su presencia en redes sociales ha sido más discreta, centrada en mostrar avances de su hogar y la ilusión por ofrecer un espacio seguro a sus pequeñas, mientras su ex mujer recupera el protagonismo en la escena social con una imagen renovada y feliz.