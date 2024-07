La rotunda reacción de Kiko Rivera tras los problemas de salud de Isabel Pantoja

El estado de salud de Isabel Pantoja ha hecho saltar todas las alarmas. La tonadillera acudió de urgencia al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba junto a su hermano Agustín Pantoja. El motivo todavía no ha trascendido porque es un asunto que pertenece a su privacidad, pero cada vez se conocen más detalles sobre su situación. La cantante está recuperándose en Cantora, finca que utiliza como residencia habitual. Ahora solamente hace falta saber qué piensa Kiko Rivera.

El DJ no tiene relación con su madre, aunque ya ha dejado de atacarla en público porque quiere centrarse en su trayectoria artística. Tanto es así que ha utilizado su perfil de Instagram para promocionar uno de sus nuevos espectáculos. Kiko era un rostro habitual en los platós de Telecinco y daba entrevistas en diferentes publicaciones para hablar de su vida privada, pero ahora ha cambiado su hoja de ruta.

No se habla con su madre y tampoco quiere saber nada de su hermana Isa, pero tampoco quiere regodearse en esta complicada situación. Sin embargo, su trayectoria ha demostrado que es bastante sincero, así que era de esperar que antes o después hiciera algún comentario. En las últimas horas ha compartido un mensaje cargado de significado.

Mensaje de Kiko Rivera. (Foto: Instagram)

«No prometas estando feliz, no respondas estando enojado, no decidas estando dolido, no actúes si no estás convencido», dice la última publicación de Kiko. Esta reacción era muy esperada y ha puesto en circulación todo tipo de rumores. Como por ejemplo, ¿ha dado a entender que está pensando en contactar con Isabel Pantoja?

Kiko Rivera no ha visitado a su madre en Cantora

Kiko Rivera ha participado activamente en la crónica social, pero todo cambió cuando aseguró que Isabel le había engañado con la herencia de Paquirri. En un primer momento puso encima de la mesa una serie de acusaciones que le convirtieron en el personaje del momento y después se retiró, prometiendo que no iba a tocar más el tema.

Isabel Pantoja, en uno de sus espectáculos. (Foto: Gtres)

Ha cumplido su palabra y se ha centrado en su faceta de músico, aunque de vez en cuando suelta algún mensaje, como ha sucedido este domingo. De momento no se tiene constancia de que Kiko haya intentado visitar a su madre tras el susto que ha tenido la tonadillera. Son muchos los rostros televisivos, como por ejemplo la periodista Marisa Martín-Blázquez o el colaborador Enrique del Pozo, los que aseguran que el problema de Pantoja es más serio de lo que parece.

A pesar de que la situación es delicada, no hay imágenes de Kiko entrando o saliendo de casa de su madre. La última vez que estuvo allí fue cuando falleció su abuela, doña Ana Martín.

Las vacaciones de verano de Kiko Rivera

Kiko Rivera, en la playa. (Foto: Gtres)

Después de compartir el mensaje citado en líneas anteriores, Kiko Rivera ha mostrado cuál era su ubicación exacta: está en la playa. Esto quiere decir que ya ha dado el pistoletazo de salida a sus vacaciones de verano, aunque esta temporada tiene varios compromisos profesionales.

Mientras tanto, las informaciones sobre Isabel Pantoja no cesan. El programa D Corazón, presentado por Jordi González en TVE, asegura que la cantante podría pasar por quirófano el próximo agosto. Si finalmente tiene que ponerse en manos de su equipo médico su vida económica puede complicarse. Hay que recordar que tiene una deuda con Hacienda y que pretendía saldarla con su última gira, pero ¿qué sucederá si no puede volver a los escenarios?