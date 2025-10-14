Irene Rosales atraviesa un momento de renovación personal y emocional que marca un antes y un después en su vida. Apenas semanas después de confirmar su separación de Kiko Rivera, la ex mujer del DJ ha comenzado a rehacer su rutina y a abrirse a nuevas experiencias. Paseos, sonrisas y gestos de complicidad muestran a una mujer que ha decidido recuperar la felicidad y vivir cada instante con plenitud. Su energía y actitud positiva reflejan que, tras años de exposición mediática y desafíos personales, Irene ha decidido priorizar su bienestar y el de sus hijas.

Durante los últimos días, se la ha visto compartiendo momentos con un joven empresario sevillano llamado Guillermo. La pareja ha paseado de la mano por distintas ciudades, ayudándose mutuamente en gestos cotidianos, desde cargar maletas en el AVE hasta disfrutar de comidas y paseos tranquilos. Su relación, que combina cariño y cercanía, evidencia que no se trata de un romance pasajero, sino de una conexión genuina basada en la confianza y la complicidad. Guillermo, discreto y alejado del foco mediático, ha sabido ganarse un lugar en la vida de Irene, aportándole serenidad y estabilidad después de años de intensidad y seguimiento público constante.

Luis Pliego y Jorge Borrajo en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Este miércoles, tanto Lecturas como Semana coincidirán en sus portadas con las primeras imágenes oficiales de la pareja. Luis Pliego, director de Lecturas, ha destacado en El tiempo justo, en Telecinco, que las fotografías fueron tomadas hace apenas unos días y muestran a Irene «feliz, natural y cómplice», mientras que Borja Terán, de Semana, añade que las imágenes evidencian la cercanía de la pareja y sugieren que han pasado tiempo juntos en varias ciudades. Las instantáneas, que incluyen gestos de cariño y miradas cómplices, confirman que la relación ha dejado atrás la discreción inicial y se consolida de manera abierta y tranquila.

Lo curioso de esta historia es que Guillermo no es un completo desconocido para Irene. Ya coincidió con la familia Rivera-Rosales hace cinco años, cuando trabajó en la instalación de césped en la casa que compartían Irene y Kiko. Esta relación previa como amigo y conocido de confianza facilitó que, tras la separación, surgiera un vínculo sentimental basado en la complicidad y la afinidad. Ahora, la pareja disfruta de paseos por Cádiz, Madrid y Sevilla, de comidas en terrazas y de momentos cotidianos que reflejan la naturalidad de su conexión.

La separación de Irene y Kiko Rivera se anunció a finales de agosto de 2025, después de once años de matrimonio y dos hijas en común. La ruptura, aunque inesperada para el público que los había visto recientemente de vacaciones en Menorca, fue discreta y cordial. Ambos mantienen un compromiso claro de actuar como familia y priorizar el bienestar de Ana y Carlota, así como de Francisco, el hijo mayor de Kiko. En este contexto, el nuevo romance de Irene aparece como un soplo de aire fresco y un paso hacia la reconstrucción de su vida personal.

Irene también ha centrado su atención en su bienestar físico y emocional. Ha retomado el deporte con mayor intensidad, incorporando rutinas más activas en el gimnasio y cuidando su alimentación. Además, ha regresado de manera puntual a la televisión, participando en programas como Bailando con las estrellas, donde compartió escenario con Anabel Pantoja. Estas actividades muestran que Irene busca equilibrio entre su vida personal y profesional, mientras se deja llevar por nuevas experiencias y retos que le devuelvan la confianza y la alegría.