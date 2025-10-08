Gloria Estefan ha regresado a España tras casi dos décadas sin estar en su «madre patria». El pasado 7 de octubre, la artista fue homenajeada en la gala Vanity Fair como Personaje del Año 2025, que reunió a numerosos rostros conocidos. Antes de que diera comienzo la fiesta, la cantante y su marido, Emilio Estefan, no dudaron en atender a los medios y hacer algunas confesiones sobre su matrimonio y sobre sus planes de futuro. De hecho, la intérprete de Con los años que me quedan, ha tendido la mano a Isabel Pantoja, que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida.

La canción que podría unir a Gloria Estefan y a Isabel Pantoja

No cabe duda que Gloria Estefan está muy emocionada de regresar a España, donde se ha dado un baño de masas en los últimos días. El pasado domingo 5, la artista conquistó la Plaza Colón de Madrid en el marco del evento Hispanidad 2025. La cantante dio un concierto gratuito para todos sus fans que coincidía con el 50º aniversario de su carrera. Además, la de Cuba tuvo el honor de cantar delante de Isabel Díaz Ayuso, que alabó la carrera de Gloria: «Por todo lo que nos use. Más de 600 millones de personas compartimos una lengua universal y una forma alegre de ver la vida. Celebramos con Gloria Estefan ser hispanos y estar en casa, en Madrid».

Gloria Estefan en un evento. (Foto: Gtres)

Ahora, Estefan ha asistido a la gala en la que ha sido homenajeada. Muy emocionada, la artista ha atendido a los medios en el photocall previo a la fiesta, donde ha reconocido su gran amor por España: «La última vez que estuve en España yo creo que fue hace 17 años. Es mi madre patria, mi abuelo era asturiano, que desde que tengo uso de razón me cantaba canciones de allí. Me encanta todo de España».

La cantante estuvo acompañada en todo momento por Emilio, con el que lleva toda una vida de relación y con el que tiene dos hijos. ¿Cuál es el secreto de su duradero matrimonio? «Hay mucho respeto y admiración entre nosotros. Él me malcría mucho y nos cuidamos mucho. Rara vez diferimos, siempre estamos en la misma página», ha explicado. Por su parte, Gloria, -que se considera «madre, esposa e hija», a pesar de que sus padres fallecieron hace años-, ha querido reiterar que regresa a la música más ilusionada que nunca: «Hace muchos años dejé de hacer gira mundial porque es duro y estoy feliz ahora. Haré eso para reanudar lazos por los fans».

Isabel Pantoja en concierto. (Foto: Gtres)

Finalmente la intérprete de Mi Tierra-que ha confesado que «le encanta que a la Reina Letizia le guste su música»-, se ha pronunciado sobre un posible proyecto en común con Isabel Pantoja -que próximamente abandonará España para irse a República Dominicana a vivir-: «Isabel, ¿por qué no? Estoy abierta a todo».