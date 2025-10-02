Isabel Pantoja está en una situación dramática. A punto de abandonar España para, previsiblemente, mudarse a República Dominicana, la artista está viviendo en condiciones precarias en Cantora junto a su hermano, Agustín Pantoja y sus mascotas. Sandra Aladro, directora de la agencia GTRES y colaboradora habitual en Vamos a ver, ha desmentido la información que maneja Kike Calleja, que mantiene que la madre de Kiko Rivera continúa en Madrid. Según cuenta Aladro, no ha vuelto a la capital porque no tenía dinero para pagar, ni siquiera, un hotel donde quedarse temporalmente.

«No se ha movido de Cantora, tengo las pruebas para afirmar y confrontar con la información de Kiko Calleja», comenzaba a decir. «Lleva allí todo este tiempo y no tiene absolutamente nada. Está sin televisión, sin camas, sin muebles y sin nada. Ya no hay nada. Queda algún pequeño mueble pero no hay de nada. Está con siete perros y con su hermano Agustín. No se ha movido de ahí y no tienen donde ir de momento», explicaba.

Sandra Aladro en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

«La idea era no volver nunca más. Se dejaron una serie de cosas que pensaba a abandonar, pero las circunstancias hicieron que Madrid fuera un fracaso y que tuviera que regresar a Cantora. Regresó sin nada. Había dado de baja todas las comodidades de una vida, pero ahora ha vuelto con el objetivo de vaciar una finca que ya da por perdida», explicaba, añadiendo que la tonadillera «tiene mucho menos que lo mínimo» en estos momentos.

La insostenible situación de Isabel Pantoja en Madrid

A comienzos del pasado verano, Isabel Pantoja se vio obligada a decir adiós al sueño de su vida de millonaria en Madrid. La artista esperaba continuar en la capital con su carrera como cantante, además de firmar otros proyectos que soportaran el estatus social que se había imaginado. Sin embargo, el pasado 19 de agosto echó el cierre a su casa de La Finca -ya que el 31 de agosto era la fecha en la que se terminaba su contrario de alquiler- por la que pagaba de prestado 30.000 euros al mes y se trasladó de nuevo a Cantora, donde ya no hay apenas mobiliario.

«Sabe que está de prestado. Cantora está en mano de los avalistas que se hicieron cargo de su deuda. Durante el tiempo que la artista ha vivido en Madrid, el promotor que se ha hecho cargo de su carrera profesional en los últimos años, le ha financiado 30.000 euros en concepto de adelanto por sus trabajos que, al no salir adelante -ya que tan solo ha hecho un concierto en los últimos 8 meses-, el promotor ha decidido paralizar su proyecto»: «Era insostenible su vida en Madrid. Esa vida de millonaria que se había planteado era insostenible», apuntó Aladro en el magazine semanal de Telecinco.

Isabel Pantoja en concierto. (Foto: Gtres)

Además, a su complicada situación económica -que espera mejorar en República Dominicana-, se suman sus problemas con Hacienda. El pasado mes de junio trascendió a los medios que Pantoja no había saldado su deuda y que todavía debe un millón de euros. De esta manera, tras muchos años, la intérprete de Marinero de Luces continúa en la lista de morosos de la Agencia Tributaria, a pesar de que con un aval de su última gira consiguió pagar 700.000 euros, según contó Paloma García Pelayo.

Finalmente, sobre su delicada situación monetaria, Antonio Rossi contó que la artista también se había despedido de su casa de El Rocío -donde el pasado mes de junio se la vio completamente rota-: «La casa forma parte del lote que se puso en el aval. La casa de Sevilla, la de Fuengirola, la de El Rocío… todo está hipotecado, todo forma parte de un aval para saldar sus deudas con Hacienda».