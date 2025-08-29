Isabel Pantoja se marcha de España: todo lo que la cantante deja atrás

Isabel Pantoja se marcha de España y parece que su decisión es irreversible. Su difícil situación económica, como consecuencia de su nula actividad laboral, así como el distanciamiento con sus hijos -sobre todo deja atrás a su primogénito, Kiko, que se acaba de separar- y nietos, ha supuesto que la artista ponga tierra de por medio y busque otro hogar. La viuda de Paquirri no solo dejaría atrás su legado artístico, sino también algunos de sus bienes más preciados, como Cantora, donde se encuentra actualmente -según ha adelantado Kike Calleja y ha confirmado Paloma García Pelayo-, para recoger el resto de sus pertenencias antes de poner rumbo a República Dominicana.

La vida laboral que deja atrás

Hace solo unos días, Kike Calleja adelantó que Isabel Pantoja había abandonado definitivamente su casa en La Finca, la exclusiva urbanización madrileña en la que ha estado de alquiler en los últimos 365 días y cuyo contrato terminaba el próximo 31 de agosto. Sandra Aladro, directora de la agencia GTRES, deslizó que la situación económica de la tonadillera era «insostenible» y aunque llegó a Madrid con el fin de «tener una vida de millonaria», lo cierto es que solo por el inmueble en el que ha pernoctado en el último año ha pagado 30.000 euros mensuales. A ello se suma que, en los últimos ocho meses, tan solo ha ofrecido un recital, que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en Starlite Christmas, por lo que a penas ha tenido ingresos.

Isabel Pantoja durante un concierto. (Foto: Gtres)

Fue a comienzos del mes de junio cuando su salida in extremis del país comenzó a materializarse. Antonio Rossi, conocedor de muchos secretos del clan Pantoja, explicó que el destino elegido era Latinoamérica, donde tiene a parte de sus amigos -y, también, fans-. «Tiene decidido el destino desde hace tiempo. Se barajaron otras opciones, pero la decisión está una muy avanzada. Aunque todavía no tiene casa allí, han avanzado los trámites para estar allí durante varios años y situar en ese punto su lugar de operaciones. Si en septiembre no está allí, será un drama (…). Tiene amigos allí y es muy posible que se mude a Punta Cana. Han pedido visado de permanencia de varios años. No sabemos cuánto tiempo se van a quedar».

Esta noticia llegó, además, poco tiempo después de que se conociera que la cantante continúa en la lista de morosos de Hacienda y es que, a fecha de hoy, todavía debe más de un millón de euros a la Agencia Tributaria. Desde comienzos de los 2000, la intérprete de Era Mi Vida Él atraviesa una delicada situación económica. Por todo ello, decidió poner a la venta algunas de sus propiedades más queridas -las cuales, con esta mudanza también deja atrás-, que se encuentran dentro de un aval, tal y como deslizó García Pelayo. Entre ellas, su ático en Fuengirola -valorado en 275.000 euros- o su casa de El Rocío, de la que se despidió el pasado mes de junio.

Aunque gran parte de sus recuerdos y enseres los llevará con ella, lo cierto es que no solo deja atrás su patrimonio, que ya es casi inexistente, sino también la industria musical española, de la cual lleva alejada muchos años. Aunque si bien es cierto que hizo una gira por su 50 aniversario en los escenarios, a penas tiene contratos con promotoras en nuestro país. Una situación que le obliga a despedirse de su público español.

Distanciada de sus hijos y de sus nietos

Debido a su traslado a Latinoamérica, Isabel deja también atrás a su familia. Desde la muerte de su madre, doña Ana Martín, Pantoja ha vivido sumida en una profunda tristeza y, desde entonces, casi no ha hecho vida social. Tan solo mantiene el contacto diario con su hermano Agustín o su sobrina, Anabel Pantoja.

En 2020 además, la situación familiar se vio empañada por la herencia envenenada de Paquirri. Kiko, el primogénito de Isabel, descubrió en Cantora meses después del estallido de la pandemia que su madre le había engañado toda su vida. Entonces, el DJ dejaba entrever que, efectivamente, su progenitora tenía parte del legado de su padre que pertenecía a sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera, que no decidieron reclamar por respeto al marido de Irene Rosales. Fue por ello por lo que Kiko rompió definitivamente la relación con su madre, con la que había estado tan unida.

Isabel Pantoja con sus hijos, Kiko e Isa, en el programa ‘Supervivientes’. (Foto: Gtres)

Poco tiempo después, Pantoja se distanció también de su hija Isa, a la que adoptó en 1996. La pequeña del clan -al igual que su hermano Kiko- dio un golpe en la mesa para contar su versión de su historia familiar y todos los desprecios a los que había tenido que hacer frente por parte de su madre o de su tío Agustín. Sin embargo la cantante, en lugar de recular y tratar de acercar posturas con su hija, decidió encerrarse en Cantora y no permitir que Isa entrara en la finca.

Esta complicada situación con sus hijos, además, tuvo unas víctimas colaterales: sus nietos. Desde entonces, la intérprete de Hoy Quiero Confesar a penas ha tenido contacto con los menores, que han sido los grandes perjudicados de los conflictos familiares, ya que no han podido disfrutar de su abuela, que en contadas ocasiones se ha puesto en contacto con ellos.

Una complicada situación médica

Para rematar su 2025, que ha sido un tanto desafortunado -ya que Pantoja no ha logrado sus objetivos vitales en Madrid,-por una nefropatía diabética- la artista ingresó de urgencia el pasado mes de marzo en un centro hospitalario de la capital, tal y como adelantó en exclusiva Antonio Rossi. «Isabel Pantoja se encuentra hospitalizada en un centro hospitalario de Madrid. A principios de semana vieron algo que no iba bien, algo que no les gustaba, y decidieron ingresarla de urgencia», contó.

Isabel Pantoja en el hospital de Canarias. (Foto: Gtres)

Esta noticia se sumó a su mala racha de salud ya que, en su gira con motivo del 50 aniversario de su carrera, tuvo que cancelar varios de sus conciertos por dolencias. De hecho, en 2024 fue ingresada en un hospital de Tenerife por una tromboflebitis, que causó una gran preocupación entre sus fans.