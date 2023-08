De Nuria Roca a Joaquín Sabina: los famosos que perdieron su batalla con Hacienda

La noticia de Joaquín Sabina y su problema con Hacienda ha despertado un debate interesante. ¿Cuántos famosos hay en su misma situación? Lo cierto es que algunos han sido condenados a pagar mucho más dinero que el cantante. Otros han confesado estar viviendo una situación económica tensa tras haber sido objeto de una inspección, como es el caso de Chelo García-Cortés. La periodista disfrutaba de una vida económica muy saneada, pero de un momento a otro se vio inmersa en un proceso complicado.

La colaboradora Mila Ximénez acusó a Chelo García-Cortés de «vivir por encima de sus posibilidades» y esta última no tuvo más remedio que dar explicaciones. Reconoció que había perdido su batalla contra Hacienda. Le condenaron a pagar 1,4 millones de euros, así que no tuvo más remedio que aceptar proyectos televisivos que no formaban parte de sus planes, como participar en Supervivientes.

Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos en ‘Sálvame’. / Telecinco

Hay varios rostros de Sálvame que han tenido problemas con Hacienda y luchar no les ha servido de nada, empezando por Jorge Javier Vázquez, al que reclamaban casi 800.000 euros. El presentador aseguró en una de sus intervenciones: «No hay organismo más injusto que Hacienda». Según lo que contó, le multaron porque cambiaron las normas «y lo que estaba bien empezó a estar mal».

Paz Vega, Bibiana Fernández y Loles León

Belén Esteban fue otro de los rostros de Sálvame que reconoció estar pasando estrecheces económicas por Hacienda. Ella culpó a su antiguo representante y aseguró que por «no hacer bien las cosas» le habían puesto una multa que le había obligado a vender el primer piso que se compró. «No he pedido dinero nunca excepto ahora, que he pedido unos adelantos, como los pagos de mi último Sálvame Deluxe para afrontar los pagos con Hacienda», desveló en una entrevista para Lecturas.

Otra famosa de Telecinco que también tuvo que deshacerse de su casa fue Bibiana Fernández. La actriz reconoció que estaba viviendo una situación delicada y afortunadamente sus amigos Mario Vaquerizo y Alaska le ayudaron comprándole la vivienda que vendía. «Yo no paro de pagar. Ya me lo han quitado todo. Como no me quiten las prótesis o los dientes, no sé qué me van a quitar. Yo sigo pagando. Sigo trabajando y me siguen quitando dinero».

Loles León y Bibiana Fernández actuando / GTRES

Otras dos actrices que también recibieron una buena multa son Paz Vega y Loles León. La primera fue sancionada con casi un millón de euros debido al ejercicio fiscal de 2005-2006, acumulaba una deuda de 958.329 euros con el fisco. La situación de Loles León fue menos grave, pues la cuantía era menor, pero el caso tuvo mucha repercusión. Le multaron con 65.000 euros.

María del Monte y Ana Torroja, cantantes señaladas

La multa que tuvo que pagar María de Monte fue de 60.058 euros. ¿El motivo? No informó debidamente de las operaciones realizadas en 2009 por con la sociedad Monprodu, de la que era socia y administradora única. Esta noticia fue muy sonada porque hasta la fecha la cantante tenía una reputación intachable y los temas de Hacienda siempre han generado mucha controversia.

Sin embargo, fue todavía más sonado el problema que tuvo Ana Torroja. Le condenaron por fraude fiscal y recibió una multa de 1.4 millones de euros. Concretamente cometió irregularidades, según el juez, en los años 2003, 2006 y 2007.