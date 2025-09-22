La cuenta atrás ha concluido para Isabel Pantoja, quien pone fin a una de las etapas más emblemáticas de su vida: su residencia en la finca Cantora. Durante décadas, la propiedad no solo fue su hogar, sino también el epicentro de su vida familiar y profesional, escenario de recuerdos, celebraciones y conflictos que marcaron su historia personal y artística. Según adelantó El Tiempo Justo, la cantante ha decidido cerrar este capítulo y trasladar su vida a nuevos horizontes, dejando atrás un lugar que simbolizó tanto sus logros como sus momentos más difíciles.

Las señales de un adiós largamente anticipado se hicieron visibles en los últimos días. Antonio Rossi confirmó en directo que Isabel no regresaba a Cantora para vivir, sino para vaciar la finca antes de iniciar su traslado definitivo a República Dominicana, con una parada intermedia. Ahora imágenes exclusivas muestran cómo la propiedad ha sido prácticamente desmontada: camiones de gran tonelaje han transportado sus pertenencias personales, mientras contenedores marítimos de una reconocida empresa internacional han sido cargados con objetos y recuerdos que la cantante trasladará al Caribe.

Antonio Rossi en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

El puerto de Cádiz se ha convertido en el punto de partida de esta nueva etapa. Las cámaras del programa presentado por Joaquín Prat han captado a los camiones cruzando el puente del Quinto Centenario, confirmando que Cantora deja de ser un lugar habitable y económicamente sostenible. Rossi subraya que la finca ya no será el centro de operaciones de Isabel, quien trasladará sus proyectos y su vida a República Dominicana, donde planea relanzar su carrera internacional y organizar su agenda de conciertos con mayor comodidad.

Con la mudanza de Isabel Pantoja, se cierra un capítulo emblemático de su vida: los célebres directos desde la puerta de Cantora, que durante décadas acercaron a la prensa a su día a día, llegan a su fin. Según ha informado el reportero Álex, los camiones partían a primera hora de este lunes rumbo al puerto, con la operación organizada por su hermano Agustín, quien permaneció en la finca hasta última hora. Aunque no se ha confirmado si Isabel estuvo presente, el gesto simboliza una despedida definitiva de España «de momento para siempre», llevándose consigo «toda su vida, todo lo material», como señala Rossi.

Antonio Rossi y Joaquín Prat en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Este traslado responde a necesidades personales y profesionales. La cantante busca poner orden en su vida, afrontar nuevos proyectos y resolver asuntos pendientes con Hacienda. Entre sus planes inmediatos se encuentran una gira internacional por América, la grabación de un documental, una serie sobre su vida y la producción de un nuevo disco que incluirá un dueto con Il Divo, marcando así un impulso a su carrera más allá de las fronteras españolas. Sus hijos, Kiko e Isa, no forman parte de sus planes futuros, y los conflictos existentes permanecen sin resolver. En medio de este contexto, su hermano Agustín se mantiene como su principal apoyo y coordinador de la transición, reforzando la independencia de Isabel en esta nueva etapa.

Según Antonio Rossi, la cantante iniciará su vida fuera de España con una primera parada en Canarias antes de trasladarse definitivamente a República Dominicana. Estará acompañada de su hermano y de un equipo profesional que la asistirá en la organización de su residencia y de sus proyectos. Aunque aún quedan trámites administrativos por cerrar, todo apunta a que el traslado se realizará sin contratiempos, abriendo un nuevo capítulo internacional en su trayectoria y consolidando su legado musical y artístico lejos de Cantora.