En una conocida cafetería y entre amigos: así ha celebrado Anabel Pantoja el sobreseimiento de su caso

El año 2025 no empezó con buen pie para Anabel Pantoja y David Rodríguez. Su hija Alma estuvo ingresada durante dos largas semanas en el Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Y fue entonces cuando empezó su pesadilla. La pareja fue investigada por un presunto delito de maltrato infantil a causa de las lesiones que presentaba la menor y, como no podía ser de otra manera, el asunto acaparó multitud de titulares que les situó en el punto de mira durante un largo tiempo. Han pasado ocho meses desde entonces y, por fin, parece que, después de la tormenta, llega la calma. Y es que según ha confirmado Antonio Rossi en el programa El tiempo justo, la jueza va a tomar la decisión de sobreseer provisionalmente el caso «a la espera de que puedan incluir algunas medida cautelares». «Durante los cinco años en los que está el sobreseimiento, querría conocer el seguimiento médico de la menor por si ocurre algo que pueda ser consecuencia del suceso», explicaba el colaborador.

Sin duda, aunque esta noticia es una medida cautelar y no un cierre definitivo, no hay duda de que habrá supuesto un soplo de aire fresco para la sobrina de la tonadillera, quien acaba de instalarse temporalmente en Madrid por su participación en Bailando con las estrellas, un programa que se estrenará el próximo sábado, 13 de septiembre, en Telecinco, y que será presentado por Jesús Vázquez. «Es una tranquilidad parcial, no total, porque siempre queda abierta la posibilidad de que el caso se reabra en esos cinco años. Pero ahora mismo están contentos con que no haya juicio oral», puntualizaba Rossi.

Antonio Rossi en ‘El tiempo justo’. (Foto: Mediaset)

Nada más conocerse esta actualización, Anabel Pantoja fue vista con un grupo de amigos en la capital, donde se mostró con una sonrisa radiante que reflejaba el alivio y la alegría que atraviesa en este momento. Y es que todo apunta a que la influencer está de celebración tras recibir la buena noticia mencionada, la cual ha supuesto un descanso después de los duros meses en los que el proceso judicial ha marcado su día a día.

Anabel Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

En un primer momento, las cámaras captaron a Anabel paseando tranquilamente por las calles de Madrid junto a su hija Alma, a la que llevaba en el carrito mientras realizaba algunos recados cotidianos. Más tarde, se la pudo ver reuniéndose con dos amigos en un céntrico local de Manolo Bakes, una de las cadenas de cafetería y pastelería más populares de nuestro país, donde disfrutaron de una merienda entre charlas y risas.

Anabel Pantoja con dos amigos en Madrid. (Foto: Gtres)

El encuentro se prolongó hasta que el grupo decidió salir a dar un paseo por la zona, continuando la jornada en un ambiente relajado y de celebración.

Anabel Pantoja con dos amigos en Madrid. (Foto: Gtres)

Estas imágenes no solo muestran a Anabel Pantoja feliz y sonriente, sino que también evidencian que está plenamente integrada en su círculo madrileño. Su entorno cercano ha sido un pilar fundamental en esta etapa, y ahora, liberada del peso del caso que la mantenía en vilo, parece dispuesta a abrir una nueva etapa más positiva y tranquila junto a los suyos.