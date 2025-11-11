El ministro Carlos Cuerpo se viene arriba y se lanza a hablar en chino en la visita con los Reyes

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sorprendido este martes al dirigirse en chino a más de 400 asistentes durante la inauguración del Encuentro Empresarial España-China en Chengdú, en el marco de la visita de los Reyes de España al país asiático. El foro es uno de los encuentros económicos más importantes de la historia bilateral, reuniendo a 180 empresas españolas y 260 compañías chinas, y consolidándose como un espacio clave para el fortalecimiento de los lazos comerciales y empresariales entre ambos países.

En sus primeras palabras, tras el saludo a todos los asistentes, ha dicho en chino, según la traducción de su equipo: «Muy buenos días a todos. Es para mí un honor inaugurar este encuentro empresarial entre España y China». Tras sus palabras, el Rey, Felipe VI, ha defendido a España como un «socio fiable» y un buen «destino inversor».

Según fuentes del ministerio, Carlos Cuerpo «nunca ha estudiado chino», pero se ha preparado para la ocasión como un gesto de «cortesía y cordialidad» hacia los empresarios chinos y las autoridades regionales. Su intervención ha sido recibida con aplausos y elogios por su valentía y disposición para acercarse a los interlocutores en su idioma, sumándose a episodios anteriores en los que su dominio del japonés también llamó la atención.

Cuerpo empezó el lunes 10 una apretada agenda en el gigante asiático en la mencionada ciudad de Chengdú, donde mantuvo un encuentro con la compañía china Contemporary Amperex Technology (CATL), la mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos. Este martes 11, ha participado en la inauguración del encuentro empresarial España–China, que busca «apoyar y fortalecer las relaciones empresariales entre ambos países».

El miércoles, ya en Pekín, acompañará al rey Felipe VI a los encuentros previstos con el presidente de la república de China, Xi Jinping, el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Laji, y el primer ministro de la República de China, Li Qiang. También participará en la firma del Memorando de Entendimiento entre ambos países.

La relación entre China y España

Cuerpo ha señalado que la cooperación entre las empresas españolas y chinas «reafirma la confianza en el multilateralismo» y apuesta por la «apertura comercial y la estabilidad en un mundo cada vez más interdependiente».

El encuentro también ha contado con sesiones complementarias, moderadas por la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, y en las que han intervenido el presidente de la Cámara, José Luis Bonet, y el de la CEOE, Antonio Garamendi.