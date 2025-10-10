La ley lo confirma: ésta es la multa que te puede caer por colgar la bandera de España en tu balcón

Este domingo 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad en otra jornada de orgullo para los españoles en la que se celebra el Descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. Durante este día se sucederán las celebraciones en todos los puntos de la península y las banderas de España saldrán a relucir por las calles de todo el país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la posible multa que te pueden poner por sacar la bandera de España al balcón.

En la España de Sánchez todo es posible y también te puede caer una multa por colgar la bandera de España en el balcón. Este domingo 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad en todo el territorio y Madrid volverá a ser el epicentro de las celebraciones con el desfile militar que tendrá lugar en el corazón de la capital a partir de las 11.00 horas. Durante toda la jornada las banderas de España serán protagonistas en los edificios y ante esta situación emerge la siguiente pregunta: ¿pueden multar por colgar una bandera de España en el balcón?

En España ya hay varias ordenanzas municipales en las ciudades más importantes del país que prohíben, por ejemplo, colgar prendas de ropa en el balcón, pero la respuesta a las banderas de España está en la Ley de Propiedad Horizontal. La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que recolecta todos los derechos, deberes y obligaciones de los propietarios y la comunidad de vecinos, deja claro que para colgar una bandera en la fachada hay que contar con la aprobación por mayoría total de la comunidad de vecinos. Así que cuidado.

La multa por la bandera de España

Aquí siempre hay que recordar que, en el caso de los balcones, los propietarios tienen el usufructo de esta parte de la casa, pero la parte exterior forma parte de la fachada del edificio. Así que para colgar cualquier bandera hay que tener el consentimiento de la comunidad de vecinos. En caso contrario y en caso de que la situación llegue a más, la multa puede superar los 600 euros, según establece la norma.

La Ley de la Propiedad Horizontal toca este tema en su artículo 7.1, sin especificar que esa modificación de la fachada pueda deberse al noble arte de colgar banderas de España. «El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad», dice la ley.

Así que, teniendo en cuenta que colgar una bandera de España se considera una alteración estética del edificio, este acto tendrá que contar con la aprobación de la comunidad de vecinos, tal y como indica el artículo 17 de la LPH, que dice lo siguiente: «Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de la mayoría del total de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. En segunda convocatoria serán válidos los acuerdos adoptados por la mayoría de los asistentes, siempre que esta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes».

Así que, en el caso de que quieras colgar una bandera de España en la fachada y algunos miembros de la comunidad de vecinos se opongan, que sepas que tendrás que contar con el apoyo de la mayoría total para presumir de orgullo nacional. En el peor de los casos y en caso de que la infracción continúe, incluso podrías recibir una multa.

El truco para colgar la bandera de España

Hay un truco para que pueda colgar la bandera de España en tu balcón durante el Día de la Hispanidad. La comunidad de propietarios, en caso de que algún vecino reclame, te tendrá que dar el OK definitivo si cuelgas la bandera sobre la fachada, pero no tiene ni voz ni voto si cuelgas la enseña patria en el interior del balcón, ya que esta zona es privativa del propietario.

Así que no incurrirás en ninguna posible multa si este domingo 12 de octubre cuelgas tu bandera de España en el interior del balcón. Desde fuera también se podrá ver y evitarás algún lío. Aun así, en el Día de la Hispanidad se podría considerar una situación excepcional para colgar la bandera del edificio.