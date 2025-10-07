Así será el desfile del Día de la Hispanidad de 2025 en Madrid: adiós a la Patrulla Águila y casi 4.000 efectivos

La capital española se prepara para celebrar, el próximo 12 de octubre, el tradicional Desfile de la Fiesta Nacional, también conocido como Día de la Hispanidad. Este año, la cita será especialmente llamativa por la participación de 3.847 efectivos, de los cuales 524 son mujeres, y por la ausencia de la histórica Patrulla Águila, sustituida por la nueva Formación Mirlo, que realizará maniobras especiales en el cielo madrileño.

El desfile contará con la participación de cientos de vehículos y unidades montadas, incluyendo 123 vehículos de tierra, 39 motocicletas, 229 caballos, 6 perros y una cabra, que simbolizan la tradición y diversidad de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado. La coordinación de todos estos elementos refleja la capacidad operativa y la preparación de las fuerzas españolas.

Adiós a la Patrulla Águila

El momento más espectacular será, como siempre, el desfile aéreo, que incluirá 74 aeronaves: 45 aviones y 29 helicópteros. La gran novedad de este año es la Formación Mirlo, que sustituye a la Patrulla Águila y realizará un vuelo que dibujará la bandera de España en el cielo de Madrid. Entre las aeronaves participantes se incluyen cazas Eurofighter, helicópteros Tigre y el avión de reabastecimiento A330 MRTT, entre otros.

El desfile se desarrollará principalmente por el Paseo de la Castellana, finalizando en la Plaza de Cánovas del Castillo, frente a la Fuente de Neptuno, donde se ubicará la tribuna de autoridades. En ella estarán presentes los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que este año asistirá con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, tras su ingreso en la Academia General del Aire.

Para garantizar la seguridad y comodidad del público, se han establecido planes de movilidad urbana, accesos peatonales y recomendaciones sobre aparcamientos disuasorios y transporte público.

El Desfile del Día de la Hispanidad combina tradición, tecnología y espectáculo. Con la incorporación de la Formación Mirlo y la participación de casi 4.000 efectivos, este desfile promete ser uno de los más memorables de la historia reciente, ofreciendo a los madrileños y turistas un recorrido que mezcla historia, patriotismo y capacidad operativa de las Fuerzas Armadas españolas.