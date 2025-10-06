Cambio confirmado por el BOE en el festivo más esperado de España: lo que va a pasar el 12 de octubre

El domingo 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad. En cinco comunidades autónomas se trasladará el festivo al lunes 13 de octubre, ya que en 2025 la Fiesta Nacional de España cae en domingo. El Boletín Oficial del Estado ha confirmado de forma oficial las zonas de España en las que será festivo el primer día de la próxima semana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la fiesta del 12 de octubre y las comunidades autónomas en las que será festivo el próximo lunes 13 de octubre.

El próximo domingo 12 de octubre llega una fecha señalada para los 49 millones de españoles. Este día, como es habitual desde 1892, se celebra el Día de la Hispanidad, en el que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. En este año 2025, el Día de la Fiesta Nacional cae en domingo y por ello muchos ciudadanos no podrán disfrutar del tradicional puente que siempre llega en esta época del año. Eso sí, algunas comunidades trasladan el festivo al lunes 13 de octubre.

Esto lo permite el Real Decreto 2001/1983, que especifica que las comunidades autónomas pueden trasladar el festivo al lunes siempre y cuando el festivo nacional coincida con domingo. Esto es lo que ocurre este 12 de octubre en 2025, que cae en domingo, día establecido como festivo en el calendario laboral y escolar. Por ello, hasta cinco comunidades autónomas han decidido mover esta festividad al lunes.

Las comunidades que trasladan el festivo

Hay que tener en cuenta que, según establece la ley, los municipios españoles tienen el derecho de disfrutar de hasta 14 días festivos anuales. De este total, ocho son fiestas nacionales de carácter obligatorio y no sustituibles. Por ello, acogiéndose al Real Decreto 2001/1983, hasta cinco comunidades han decidido mover el festivo del domingo 12 de octubre al lunes 13 de octubre. Así que los ciudadanos de estas zonas de España disfrutarán de un pequeño puente desde el viernes al martes.

Las comunidades en las que será festivo el lunes 13 de octubre son las siguientes:

Andalucía.

Aragón.

Asturias.

Castilla y León.

Extremadura.

En estas cinco comunidades autónomas será festivo el próximo lunes 13 de octubre, siendo un caso especial el de Aragón, fecha en la que el 12 de octubre también se celebra la festividad de la Virgen del Pilar. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, no será festivo el 13 de octubre, pero los valencianos sí que podrán disfrutar del festivo del jueves 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. El viernes 10 de octubre tampoco será lectivo a nivel escolar por decisión de los consejos escolares de Alicante, Valencia y Castellón.

Actividades el 12 de octubre en España

El epicentro del Día de la Hispanidad estará en Madrid, lugar donde se celebrará a partir de las 11.00 horas, como es habitual desde 1978, el desfile militar en el que participarán más de 3.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El desfile estará presidido por Sus Majestades los Reyes.

La Madrid de Ayuso también celebrará el Día de la Fiesta Nacional como se merece, con una serie de actos durante toda esta semana. Hispanidad 2025 se celebrará del 3 al 12 de octubre con más de 200 actividades repartidas por distintos puntos de la capital de España. En el resto de las grandes ciudades de España también se celebrará una serie de actos para celebrar el Día de la Hispanidad.

En Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla y León y Extremadura, sus habitantes podrán disfrutar de un día de festivo a nivel laboral y escolar.