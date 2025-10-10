La Policía Local de Alicante rescata a un bebé de un coche en una torrentera en plena DANA Alice

La Policía Local de Alicante ha rescatado a un bebé del interior de un vehículo atrapado en una torrentera en la que el agua ha alcanzado los 20 centímetros en plena DANA Alice. Los hechos se han producido en la Calle Diputado Antonio García Miralles, de la capital de la provincia, durante la DANA Alice, que en las últimas 48 horas está asolando la Comunidad Valenciana y, muy particularmente, la provincia de Alicante. Los agentes han intervenido para auxiliar al bebé y a la familia del mismo, que en esos momentos se encontraba muy agobiada. Todo ello, según fuentes próximas al caso han trasladado a OKDIARIO.

El salvamento del bebé antes citado forma parte del centenar de actuaciones que los agentes, en unos casos, y los bomberos del Ayuntamiento de Alicante, han llevado a cabo sólo en las primeras 24 horas en que el fenómeno meteorológico se ha cernido sobre el término municipal.

Entre ellas, las relativas a la suspensión del festival de música Rockanrola. En torno a 800 personas fueron desalojadas del recinto, en la denominada Área 12, en Alicante. De ellas, 200 tuvieron que ser trasladadas al Polideportivo de Babel, también en Alicante, al no poder regresar a sus domicilios. El Ayuntamiento de Alicante es el que se ha encargado de propocionaeles este alojamiento hasta que las condiciones permitan el retorno a sus domicilios.

En el centro de Alicante, una mujer de 89 años que había salido al patio de su casa no pudo entrar de nuevo en el domicilio al alcanzarle la tromba de agua. La mujer estaba muy asustada porque el agua le llegaba hasta los tobillos. Su marido, nonagenario, no podía abrirle desde el interior, lo que requirió la intervención policial para efectuar el salvamento.

En el camino viejo de Elche, otra mujer quedó atrapada en el interior de su vehículo. Desde allí, telefoneó a la Policía Local. Manifestó a los agentes sentir mucho miedo, hasta que fue auxiliada por la Policía Local y una grúa arrastró el coche a zona segura. La Policía Local de Alicante puso vallas para evitar que otros conductores pasaran el mismo calvario.

También tuvo que actuar la Policía Local en el Monasterio de Santa Faz. Un lugar emblemático de Alicante. Entraba agua por el mismo sitio por el que las monjas suelen salir a la calle. Ellas mismas habían preparado una tabla con sacos con tierra por si les resultaba necesario apuntalar la puerta.

Además, este jueves, se ha producido un incendio en una vivienda, originado según las fuentes consultadas en un split de aire acondicionado La vivienda fue desalojada. No hubo que lamentar daños personales.