Alicante se blinda ante la DANA Alice: cierra castillos, playas, parques y jardines y prohíbe el baño

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido suspender toda la actividad municipal y reforzar la emergencia ante la alerta roja que se cierne sobre el litoral alicantino para este viernes. También, ha sido suspendido el debate sobre el estado de la ciudad, programado inicialmente para este viernes, por acuerdo de la Junta de Portavoces de los grupos políticos con representación municipal. Y, reprogramar las citas previas. Además, están cerrados desde las 14:00 horas de este jueves y hasta la medianoche del viernes castillos, parques, jardines y playas. Y, queda, además, expresamente prohibido, también, el baño.

La Concejalía de Deportes ha habilitado uno de los pabellones de la ciudad, el ubicado en el barrio de Babel para acoger a los asistentes al festival de música Rocanrola de Área 12 en otro barrio alicantino, el de Rabasa, muy próximo al término de San Vicente del Raspeig. Rocanrola también se ha suspendido or las causas meteorológicas citadas.

El Ayuntamiento de Alicante también cierra bibliotecas, museos, servicio de atención ciudadana del SAIC, centros sociales, de mayores y socioculturales. Así, como instalaciones y complejos deportivos.

Quedan también canceladas todas las licencias municipales concedidas para la celebración de actividades al aire libre o en instalaciones a cubierto y se recomienda la suspensión de toda actividad privada al aire libre, así como las competiciones oficiales o federadas que no sean de titularidad municipal.

El Ayuntamiento de Alicante ha recomendado a la población máxima prudencia ante el episodio de inestabilidad y aconseja evitar los desplazamientos que no resulten imprescindibles, así como el seguimiento de la evolución meteorológica a través de los canales oficiales y medios de comunicación.

El Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) permanece activado para poner en marcha cualquier otra medida complementaria ya sea de intervención o emergencia y para realizar un seguimiento de la evolución meteorológica y la alerta roja decretada.