DANA Alice: decretado para el viernes el aviso rojo en el litoral sur de Alicante por lluvias torrenciales

La Agencia Española de Meteorología (AEMET) ha decretado aviso rojo para este viernes en el litoral sur de la provincia de Alicante por el riesgo de lluvias torrenciales. El aviso entrará en vigor a partir de las 10:00 horas de este viernes. Estas precipitaciones tienen su origen en la DANA Alice. El aviso rojo afecta esencialmente a dos comarcas alicantinas: el Bajo Vinalopó y la Vega Baja. Esta última comarca, la Vega Baja del Segura, donde se ubica la localidad de Orihuela, fue ya víctima de otra DANA en 2019. Entonces, se registraron 543 litros por metro cuadrado en sólo 48 horas. AEMET advierte de «peligro extraordinario» y de que puede haber «inundaciones y crecidas repentinas».

Hasta el mediodía de este jueves, las carreteras de la Comunidad Valenciana no han registrado incidencias de gravedad a causa de las precipitaciones. En tanto que los barrancos del Poyo, a su paso por Paiporta y Torrent, en Valencia. Y la Horteta, en Torrent, no han acusado incrementos significativos.

En cuanto a las precipitaciones, en las últimas cuatro horas, se han registrado 52,2 litros por metro cuadrado (l/m2) en Salem, una localidad ubicada en la Vall d’Albaida. En Massalavés, en la Ribera Alta, han caído, también en cuatro horas, 38,2 litros. Y en Favara, 31,2 l/m2.

Por lo que respecta a la ciudad de Valencia, los registros de los pluviómetros municipales a las 11:28 horas de este jueveseran de 47,60 litros por metro cuadrado en El Saler, 28,20 en 29,25, en Ibiza; 28,20, en La Torre; 24,50, en la Ronda Sir; 18,75 en Alameda; 14,30 en Grandes Vías y 14, en Vara de Quart, entre otros.

Los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Valencia han informado, en cuanto a incidencias en relación con las lluvias de un servicio por caída de ramas en Godella y un saneamiento de fachada en la localidad de Gandía. En tanto que los bomberos de la Diputación de Alicante no han tenido que responder a ninguna incidencia causada por las lluvias.