La DANA Alice deja en su arranque 44,8 litros en Valencia y 39,8 en Catarroja en sólo ocho horas

La DANA Alice ha dejado en su arranque 44,8 litros por metro cuadrados (l/m2) en Valencia y 39,8 en Catarroja. Esta última, una localidad ubicada en la denominada zona cero de la DANA, en ocho horas como registros pluviométricos más importantes, según los datos de Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), reflejados por Emergencies 112 en su perfil de X. Los bomberos del Consorcio de la Diputación de Valencia han efectuado ocho servicios relacionados con el episodio meteorológico que se vive en la Comunidad Valenciana y que ha obligado a suspender todos los actos del conocido como el 9 d’Octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, en Alicante, Castellón y Valencia.

Además de los 44,8 litros en Valencia y los 39,8 de Catarroja, se han registrado 35,1 en Alcásser, 35 en Villarreal (Castellón), 27,9 en Macastre, 27,4 en Pedralba, 26 en Loriguilla, 25,8 en Villamarchante y 25,4 en Requena.

La previsión para este jueves es de alerta por lluvias de nivel naranja en todo el litoral de Valencia y en todo el litoral de Alicante. Alerta por lluvias nivel amarillo en el interior sur y litoral de Castellón, interior de Valencia e interior de Alicante. Y alerta de tormentas nivel amarillo en el interior sur y litoral de Castellón, toda la provincia de Valencia y toda la provincia de Alicante. No obstante, es preciso seguir atentos a cualquier actualización que se produzca.

Por lo que respecta a la ciudad de Valencia, según datos ofrecidos por el Ayuntamiento a las 07:57 horas de este jueves, en relación a los registros de los pluviómetros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha recogido 10,51 litros por metro cuadrado.

En cuanto a los pluviómetros municipales, el del Saler ha recogido 39,60 litros por metro cuadrado; el de Cano Molinera: 28 litros por metro cuadrados; el de La Torre, 22,20 l/m2; Ibiza, 19,25. Ronda Sur: 18,75; Grandes Vías, 14,30; Alameda: 13,50. T COS: 12 l/m2, entre otros. El plan de lluvias continúa activado.

La tarde del miércoles, el Ayuntamiento de Valencia ya adoptó medidas ante la pre alerta naranja por lluvias, que son, entre otras: cierre de parques, jardines y cementerios; suspensión de cualquier actividad deportiva organizada por la Fundación Deportiva Municipal (FMD) al aire libre; recomendación de evitar desplazamientos y apertura del Centro de Emergencia Climática y Social (CAES) del Carmen.

Además, Emergencies 112 de la Generalitat Valenciana ha difundido a través de sus perfiles en redes sociales una serie de recomendaciones a la población ante tormentas eléctricas. Y, también, dirigidas a los conductores. Y a la población, en caso de riesgo de inundaciones.