Alerta muy urgente de la AEMET para Murcia: activada la alerta amarilla por lluvias extremas

Activada la alerta amarilla por lluvias extremas en Murcia, la AEMET lanza un aviso serio en estas zonas de España. Media España se prepara para recibir la borrasca Alice, una de las más activas de los últimos tiempos que se prepara para afectar directamente una parte muy sensible de nuestro país. Tenemos por delante una serie de elementos que llegan sin avisar y pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con ciertas novedades que serán esenciales.

Es hora de prepararse para lo peor de un otoño que está llegando con mucha fuerza y que puede causar estragos en determinadas partes del país. Sin duda alguna, tocará estar preparado para afrontar una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán muy de cerca. Tendremos que ver qué es lo que puede pasar con unos días en los que quizás tocará estar pendientes de un cielo que nos va a traer más de una novedad destacada. Sin duda alguna, tocará ver qué es lo que puede pasar con esta alerta urgente ante la llegada de unas lluvias extremas que pueden ser claves en estos días.

Murcia recibe la alerta urgente de la AEMET

Lo hemos visto en ocasiones anteriores y parece que no se detiene ante nada, cuando estamos ante una serie de cambios que llegan a toda velocidad, deberemos prepararnos para lo peor. Tendremos que afrontar una serie de elementos que van llegando sin que podamos hacer nada para evitarlo.

Son días de ver qué es lo que puede pasar con un mal tiempo que se irá extendiendo por momentos y que será el motivo de una alarma para la que quizás no estamos del todo preparados. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con la llegada de unas lluvias que activan todas las alertas posibles en algunas zonas del país.

Justamente las que han estado pendientes de las altas temperaturas, esos lugares para los que hemos tenido que estar con el aire acondicionado hasta hace muy poco. En los que el verano se ha alargado más de la cuenta, parece que serán los que recibirán esta alerta.

Murcia es una de las zonas que estará pendiente de estas alertas de los expertos. Pueden cambiar en cualquier momento y pasar de amarillo a naranja o rojo, subir y bajar por esta escala que marca el peligro.

Activada la alerta amarilla por lluvias extremas

08/10 11:36 Avisos activos hoy y mañana en Región de Murcia por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/gQDupQ393c pic.twitter.com/wbwx9BW5i6 — AEMET_Murcia (@AEMET_Murcia) October 8, 2025

La alerta amarilla se activa ante la llegada de lluvias extremas para las que deberemos prepararnos. Son tiempos de apostar claramente por una serie de cambios que llegan con el otoño y pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas.

Todas las miradas están puestas en una región de Murcia en la que siguiendo la previsión de la AEMET: «Cielos muy nubosos con chubascos y tormentas generalizados, fuertes y persistentes, más probables e intensos a partir de la tarde, que pueden ser localmente muy fuertes en el sur de la región. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso, localmente notable en el interior. Vientos de componente este, flojos en el interior y moderados en el litoral, con intervalos fuertes». Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas generalizados, fuertes y persistentes, que en el sur de la región pueden ser muy fuertes».

Para el resto de España la previsión no será muy distinta: «Se prevé una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con la dana Alice dejando cielos nubosos o cubiertos en las islas y mitad nordeste peninsular. Se darán precipitaciones, débiles y dispersas, en el Cantábrico y norte de Galicia, y más abundantes y con tormenta en el tercio oriental y oeste de Baleares, donde se esperan fuertes y ocasionalmente con granizo. Es probable alcanzar intensidades muy fuertes o localmente torrenciales, con acumulados significativos, en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y oeste de Baleares. A lo largo del día los chubascos y tormentas se extenderán a interiores del sur peninsular, también con probabilidad de ser fuertes en el norte de Andalucía y zonas aledañas, sin descartarse en otros puntos de Baleares y en el sistema Central. Predominio de cielos poco nubosos en la mitad suroeste peninsular, con nubosidad de evolución por la tarde principalmente en zonas de montaña. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto. Probables nieblas o bancos de niebla matinales y vespertinos en el tercio norte peninsular, así como de forma dispersa en el interior sureste, Baleares, Estrecho y Melilla. Calima ligera en altura en Canarias».

Lsa alertas estarán activadas: «Precipitaciones y tormentas fuertes en amplias zonas del tercio este peninsular, Baleares y norte de Andalucía, incluso localmente muy fuertes o torrenciales con acumulados significativos, en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y oeste de Baleares. Descenso notable de las temperaturas máximas en zonas del interior este peninsular».