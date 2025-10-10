Los efectos de la DANA Alice en Alicante: bomberos y Policía Local realizan más de 100 intervenciones

Bomberos del Ayuntamiento de Alicante y Policía Local han efectuado más de 100 intervenciones de auxilio y asistencia social relacionadas con los devastadores efectos que la DANA Alice ha producido este jueves en la ciudad de Alicante. El Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) ha albergado, también desde este jueves a 107 personas sin hogar.

El alcalde, el popular Luis Barcala, ha vuelto a reunir a primera hora de la mañana de este viernes al Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) para efectuar un seguimiento de la situación meteorológica ante la alerta roja por lluvias torrenciales decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CECOPI). Sólo en la jornada del jueves, los pluviómetros han recogido en Alicante unas precipitaciones de 67 litros por metro cuadrado (l/m2).

Las intervenciones de los bomberos del Ayuntamiento de Alicante y de la Policía Local han estado relacionadas con achiques de agua por acumulación en la calzada, regulación del tráfico por avería de semáforos y auxilio a personas en el interior de sus vehículos.

Además, ha sido necesaria la intervención de estos efectivos en algunos domicilios. Sobre todo, en el acceso sur de la ciudad, la conocida como Avenida de Elche, la zona de playas, el centro urbano, las partidas rurales y un barrio en concreto: el de Florida-Babel.

El CECOPAL se mantiene activo, con el alcalde muy pendiente de los acontecimientos. De hecho, volverá a reunirse a las 18:00 horas de este viernes para efectuar una nueva evaluación de la situación meteorológica y, también, para determinar las medidas a adoptar en el fin de semana.

El Ayuntamiento de Alicante mantiene todas las medidas preventivas adoptadas este jueves, inicialmente, hasta las 00:00 horas de este sábado. Y mantiene, también, el refuerzo de todos sus dispositivos de emergencias. Esas medidas especiales y esenciales para hacer frente a la DANA Alice.

Estas son las ocho medidas clave del Ayuntamiento de Alicante para proteger a los alicantinos ante la DANA Alice:

Suspensión de toda actividad y cierre de las instalaciones municipales, entendidas como tales: Castillo de Santa Bárbara, Castillo de San Fernando, bibliotecas, centros cívicos, centros sociales, centros de mayores, SAIC, instalaciones y complejos deportivos, parques, jardines y playas.

y cierre de las instalaciones municipales, entendidas como tales: Castillo de Santa Bárbara, Castillo de San Fernando, bibliotecas, centros cívicos, centros sociales, centros de mayores, SAIC, instalaciones y complejos deportivos, parques, jardines y playas. Suspensión de todas las citas previas previstas en servicios municipales, que serán reasignadas sin necesidad de nueva petición.

previstas en servicios municipales, que serán reasignadas sin necesidad de nueva petición. Cancelación de actos y eventos municipales previstos.

municipales previstos. Suspensión de toda autorización municipal para la celebración de eventos privados y recomendación encarecida de cancelación de cualquier otro acto privado que no dependa de autorización municipal, ya se trate de espectáculos, competiciones deportiva, etc.

para la celebración de eventos privados y recomendación encarecida de cancelación de cualquier otro acto privado que no dependa de autorización municipal, ya se trate de espectáculos, competiciones deportiva, etc. Suspensión del cobro del aparcamiento regulado , lo que se conoce como la ORA. Con el objetivo de minimizar los movimientos de vehículos particulares.

, lo que se conoce como la ORA. Con el objetivo de minimizar los movimientos de vehículos particulares. Refuerzo de turnos de Policía Local y Bomberos. Con vigilancia especial en barrancos, partidas rurales y otros puntos críticos .

. Se ha activado el dispositivo de meteorología adversa dirigido a personas sin hogar (CAUS).

dirigido a personas sin hogar (CAUS). Recomendación de máxima restricción de desplazamientos que no sean imprescindibles.

Además, el Ayuntamiento de Alicante ha continuado difundiendo entre los alicantinos su folleto con medidas y conseconsistorio, frente a las lluvias torrenciales bajo el título Protégete frente a lluvias torrenciales e inundaciones. Un documento esencial en estos momentos.