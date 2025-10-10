Alerta roja por la DANA en Alicante: riesgo máximo de inundaciones

La Comunidad Valenciana sigue en alerta máxima por lluvias y peligro de inundaciones por la DANA Alice que afectará al Mediterráneo hasta el próximo domingo. La AEMET ha decretado la alerta roja en el litoral sur de Alicante por lluvias que pueden provocar inundaciones. Las autoridades han mandado un mensaje de precaución a la ciudadanía ante el peligro de inundaciones en las zonas del litoral. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana durante este viernes 10 de octubre.

Alerta roja en la provincia de Alicante por «chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta». La AEMET ha decretado el nivel máximo de alerta por el peligro de inundaciones que se pueden producir en el litoral sur de la provincia de Alicante, donde se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm. Las lluvias y tormentas que podrían desembocar en inundaciones comenzarán a partir de las 10.00 horas y la alerta roja ha sido decretada hasta las 23.59 horas del viernes 10 de octubre.

Además, la AEMET también ha decretado la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de la provincia de Alicante y en la provincia de Valencia, donde se espera una precipitación acumulada de 140 mm en 12 horas. La provincia de Castellón también está en alerta amarilla por lluvias, aunque se espera que sean de carácter más débil.

⚠️🔴 AVISO ROJO | LLuvias torrenciales. ➡️En vigor a partir de las 10:00 del viernes 10 en las comarcas Litoral sur de Alicante y Campo de Cartagena y Mazarrón. ➡️ Peligro extraordinario. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas. Siga recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/X3EVRPHJN6 — AEMET (@AEMET_Esp) October 9, 2025

Alerta naranja en Valencia y Alicante

La AEMET ha avisado a través de su página web de los fenómenos significativos que se pueden producir en la Comunidad Valenciana durante la jornada de este viernes 10 de octubre. «Chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta», ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología.

La predicción del tiempo de la AEMET, publicada en su página web oficial, es la siguiente:

Cielo nuboso o cubierto. Se esperan chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables e intensos en el litoral de Valencia y litoral de Alicante. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, localmente notable en el interior de Valencia. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, predominando la componente este en el litoral a partir de mediodía, con aumentos ocasionales de intensidad.

Mensaje de emergencias de la Comunidad Valenciana

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana envió sobre las 13.00 horas del jueves 9 de octubre un mensaje de alerta de Protección Civil Es-Alert a los móviles de la ciudadanía del litoral sur de Alicante, ante la alerta roja decretada para este viernes por fuertes lluvias.

(12:20 h) 🚨El Centro de Coordinación de Emergencias actualiza sus alertas por fenómenos meteorológicos y establece: 🔴Alerta por lluvias nivel rojo en el litoral sur de Alicante

🟠Alerta por lluvias nivel naranja en el interior sur y todo el litoral de Valencia y litoral norte… pic.twitter.com/OUjIx4DhqN — Emergències 112CV (@GVA112) October 9, 2025

En este contexto, el mensaje enviado por Emergencias insta a la ciudadanía a evitar desplazamientos, a no cruzar zonas inundables y a respetar los cortes de tráfico. Igualmente, pide a la ciudadanía que no realice actividades en cauces y sus proximidades y que, en caso de estar en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. Además, aconseja seguir las indicaciones de las autoridades y evitar las llamadas innecesarias.