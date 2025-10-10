Sale a la luz la «bonita historia de amor» de Manu Pascual y una invitada de ‘Pasapalabra’

Pasapalabra hace que decenas de concursantes puedan compartir momentos con numerosos famosos de nuestro país, ya que cada semana son varios los que acuden como ayudantes del programa. Normalmente, es la manera en la que el concursante y el famoso se conocen, pero en el caso de Manu Pascual y la actriz Natalia Sánchez (que triunfa cada tarde en la serie Sueños de libertad), su relación es desde hace mucho tiempo. Tanto, que gracias a que se conocieron surgió una «bonita historia de amor», tal y como la ha llamado Roberto Leal al escuchar esta anécdota.

Natalia forma un matrimonio estupendo con el también actor Marc Clotet, con él se casó y ha sido madre de dos hijos: Lía y Neo. Precisamente por su faceta como madre, la actriz estuvo algo apartada del mundo de la interpretación, centrándose en la crianza de sus hijos, aunque en 2024 regresó por todo lo alto. Manu, por su parte, no ha dado nunca detalles de si tiene pareja, por lo que muchos espectadores hablan de una conexión con Rosa, su rival en el programa.

Lo cierto es que Natalia y Manu se conocen desde hace muchos años, tal y como han contado en Pasapalabra. Tal y como han explicado, la actriz y el concursante es la primera vez que coinciden en el plató, pero ya se conocían de antes.

«Cuando yo era pequeño, fui a ver una función suya (…) tendría yo 16 años», explicaba Manu. Sánchez ha querido desvelar que entre los dos hay una persona en común, que fue la persona que le presentó a Marc Clotet, su marido y padre de sus hijos.

Al escuchar esta historia, Roberto Leal se ha quedado muy sorprendido, ya que siempre se pensaba que se conocieron en el año 2013, cuando Natalia y Marc trabajaron juntos en una obra de teatro, titulada Los amantes. Los asistentes a las funciones pudieron ver que la complicidad entre ellos era enorme, aunque los protagonistas tardaron tiempo en confirmar que estaban juntos.

Como es habitual en este mundo de las redes sociales, quisieron dar pistas de su relación publicando imágenes en un viaje a París que realizaron, aunque en un principio no aparecieron juntos en ninguna de ellas. Eso sí, verles posar desde la cama (por separado) de un alojamiento a escasos metros de la Torre Eiffel hizo saltar todas las alarmas.

En aquel momento, Natalia Sánchez ya dejó caer que estaba completamente enamorada, asegurando a sus seguidores que ya se sentía «la mujer más afortunada del mundo». Doce años después, la pareja sigue siendo una de las que más amor se demuestra en público, un éxito en lo personal que se une al profesional, ya que Sánchez es la protagonista de Sueños de libertad, la serie líder de audiencia en su franja de emisión cada tarde en Antena 3.