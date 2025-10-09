¿Quién va hoy de invitado a ‘Pasapalabra’? Famosos que estarán del 9 al 13 de octubre

Como es habitual cada tres días, los concursantes de Pasapalabra deberán dar la bienvenida a cuatro nuevos invitados famosos, que tendrán la importante labor de ayudarles a sumar segundos durante las pruebas a las que se someterán los dos equipos. Manu Pascual y Rosa Rodríguez estarán acompañados por estos famosos desde el día 9 y hasta el 13 de octubre. Te contamos quiénes son estos ayudantes de lujo.

Alex O’Dogherty

Es uno de los artistas más polifacéticos de nuestro país, siendo conocido por sus facetas como actor, músico, monologuista e incluso como presentador ​. La fama y el reconocimiento le llegaron con su papel en Camera Café, aunque ha participado en otras series con gran éxito como Doctor Mateo y Olmos y Robles.

El invitado de Pasapalabra está alejado actualmente de la televisión, aunque ni mucho menos está parado. En estos momentos está centrado en promocionar su libro, titulado Palabrerío ibérico, en el que hace un repaso a muchas de las palabras típicas de nuestro país.

Alicia Borrachero

La actriz se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la industria interpretativa española. A lo largo de su carrera han sido muchos los proyectos en los que se ha embarcado a nivel profesional, destacando series icónicas de Antena 3 como Hermanos de leche y Farmacia de guardia.

Para Telecinco también ha hecho lo propio y ha formado parte del elenco de ficciones como Médico de familia, Un lugar en el mundo, 7 vidas, Periodistas y Hospital Central. De hecho, cabe señalar que ha cruzado el charco cinematográficamente y formó parte de la película Terminator: Dark Fate en el 2019 junto a Arnold Schwarzenegger.

Natalia Sánchez, la invitada de la suerte de ‘Pasapalabra’

La actriz y cantante se convirtió en toda una estrella gracias a su paso por la serie Los Serrano, de Telecinco. Su papel de Teté y ser cantante del grupo Santa Justa Klan, que nació también de la serie, la convirtieron en una de las actrices juveniles de moda. Su paso por el programa la ha convertido en un talismán, ya que ha estado presente en varias tardes históricas de bote, tal y como te contamos aquí.

También ha hecho cine y teatro, aunque en los últimos años está volcada en su familia, de la que es madre dos niños: Lía y Neo. Desde 2014 forma una de las parejas más estables en el panorama de los famosos junto al también actor Marc Clotet. Tras un parón para ser madre, ha retomado el trabajo siendo la protagonista de Sueños de libertad, la exitosa serie de las tardes de Antena 3 que lidera en audiencias.

Javi Martín

El ahora actor saltó a la fama gracias al programa Caiga quien caiga, donde fue uno de los reporteros de moda en su primera etapa en Telecinco. Años después desapareció por completo de los medios, hasta hace solo unos años, cuando hizo público que sufre bipolaridad y que ha tenido varios intentos de suicidio en los peores momentos.