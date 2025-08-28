Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal conocerán a sus rivales en la fase liga de la Champions

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic y Villarreal conocerán este jueves en Nyon (18:00 horas) su camino en la Champions. La sede de la UEFA se vestirá de gala para celebrar el tradicional sorteo, donde los cinco equipos españoles clasificados para la máxima competición de clubes del Viejo Continente descubrirán quiénes son sus ocho rivales. Ya se sabe: cuatro partidos en casa y otros cuatro fuera. Esta temporada hay una modificación, ya que los dos primeros clasificados de la fase liga se garantizan jugar todas las eliminatorias con la vuelta en casa, por lo que la posición gana en importancia.

El Real Madrid llega a este sorteo con aires renovados. El rey de Europa buscará reconquistar el continente tras ver cómo la pasada temporada cedía su corona en cuartos de final ante un Arsenal que no les dio opciones. De la mano de Xabi Alonso, tratarán de volver a reinar y, de paso, cruzarán los dedos para tener un sorteo benévolo.

Por su parte, el Barcelona tratará de sacarse la espina de la temporada pasada, donde cayó en semifinales contra el Inter de Milán. El Atlético de Madrid busca la primera, mientras que Athletic y Villarreal tratarán de hacer un gran papel en la competición que más brilla.

Fuera de nuestro país, habrá que estar pendiente del camino de los máximos favoritos, como el PSG, vigente campeón, Manchester City, Liverpool o Bayern. Por otro lado, las grandes sorpresas, como son el Bodø/Glimt, Kairat Almaty y Pafos, serán un atractivo en el sorteo.

¿Cuánto vale la Champions?

Los 36 clubes que jugarán la fase liga de la Champions 2025-2026 recibirán una asignación de 18,62 millones de euros, cifra a la que añadirán 2,1 millones de euros por cada victoria que logren en esta y 700.000 por empate.

La distribución establecida por la UEFA para la presente temporada determina que los clubes que se clasifiquen para los octavos de final percibirán 11 millones de euros y los que se jueguen el pase a estos en la ronda eliminatoria 1 millón de euros. El acceso a los cuartos de final supondrá 12,5 millones de euros para cada equipo que lo logre y la clasificación para las semifinales 15 millones de euros más.

Ser finalista en el Puskás Arena de Budapest el sábado 30 de mayo aportará a los dos clubes que lo logren 18,5 millones de euros y conseguir el título 6,5 millones de euros adicionales.

La UEFA ha incluido también una bonificación por clasificación en la fase liga que se divide en partes iguales, con un valor inicial de 275.000 euros para cada parte. El equipo que acabe con la clasificación más baja recibirá esta cantidad y el que logre la más alta 9,9 millones de euros.

Igualmente, ha destinado un total de 30 millones de euros para los clubes que han participado en las eliminatorias previas, con un fijo de 4,29 millones de euros para los que queden eliminados.

La cifra total a distribuir entre los clubes de la Champions, la Europa League, la Conference League y la Supercopa de esta temporada alcanza los 3.317 millones de euros.

2.467 millones de euros (74,38 %) se repartirán entre los clubes que compiten en la Champions y la Supercopa; 565 millones de euros (17,02 %) entre los participantes en la Europa League y 285 millones de euros (8,60 %) entre los de la Conference League.

Así están los bombos

Bombo 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, PSG, Inter Milan, Chelsea, Dortmund, Barcelona.

Fechas de la fase liga