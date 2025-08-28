A qué hora es el Sorteo de la Champions League 2025 hoy: horario y dónde ver en directo por TV y online

Llega uno de los días más esperados por los amantes del fútbol europeo: el primer sorteo de la Champions League. La UEFA sorteará la fase de liga de esta primera fase de la máxima competición continental en la que habrá un total de cinco equipos españoles participando: Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic Club y Villarreal. A continuación te contamos cómo ver en directo y en vivo online este evento.

Cuándo es el sorteo de la Champions League

La UEFA programó que este evento en el que se conocerán los enfrentamientos de la fase de liga de la Champions League se celebre este jueves 28 de agosto en Mónaco, más concretamente en el Grimaldi Forum. A diferencia de otros años, los sorteos de la Europa y Conference League no se harán el mismo día, sino que habrá que esperar al día siguiente, el viernes 29, para conocer los enfrentamientos que se disputarán en las competiciones de plata y bronce del viejo continente.

A qué hora es el sorteo de la Champions League

Hay que tener en cuenta que el sorteo de la fase de liga de la Champions League que se desarrollará en Mónaco comenzará a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias de este jueves 28 de agosto. Por otro lado, como ya hemos mencionado, los actos para conocer los duelos que se jugarán en la Europa League y Conference League será el viernes 29, pero este evento arrancará a las 13:00 horas (horario peninsular).

Dónde ver por TV y en qué canal, el sorteo de la Champions League

El sorteo de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+, ya que este operador sigue siendo el responsable en retransmitir en directo por televisión todo lo que ocurra en la máxima competición continental. Esta plataforma de pago emitirá este acto que se celebra en en el Grimaldi Forum de Mónaco mediante su canal de Vamos o el de Movistar Liga de Campeones, estando el primero incluido en el paquete básico, mientras que para acceder al segundo habría que tener contratado el paquete que incluye el fútbol europeo.

Además, todos aquellos aficionados de los equipos españoles que estarán en el sorteo de la fase de liga de la Champions League -Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal-, como los amantes de las competiciones europeas, podrán ver en directo en streaming y en vivo online todo lo que suceda durante el evento celebrado en el Grimaldi Forum de Mónaco mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, así como se podrá acceder a su página web a través de un ordenador de una manera rápida, cómoda y sencilla.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos, como es habitual, la mejor información deportiva y te contaremos la mejor información previa a este sorteo de la fase de liga de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el acto desde una hora antes del inicio y una vez acabe todo publicaremos los rivales que le han tocado al Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic Club y Villarreal en su camino para acceder a los octavos de final de la máxima competición continental.

Formato del sorteo de la Champions League

El formato del sorteo será idéntico al que ya se pudo ver el año pasado, edición en la que se estrenó esta nueva Champions League. Habrá 36 equipos que participan en la máxima competición continental y habrá cuatro bombos con nueve equipos en cada uno de ellos, estando el vigente campeón, el PSG, actuando como el cabeza de serie del primer bombo.

De este primer bombo donde estarán los equipos con mayor coeficiente, además del campeón actual de la Champions League, se irán sacando las bolas una a una y posteriormente será un programa informático el que le asigne a cada equipo sus ocho rivales. Este procedimiento se irá realizando con los bombos restantes, ya que hay que recordar que cada club tiene una liga diferente a los demás, pero todos serán examinados en una tabla conjunta con los 36 equipos.

Los principales puntos a tener en cuenta es que jugarán cuatro partidos como local y los mismos de visitante, que no se pueden enfrentar a equipos de su misma federación y tampoco jugar ante más de dos rivales de una misma federación. De esta manera, la UEFA comunicaría a lo largo del viernes o del sábado 30 el calendario de esta fase de liga de la Champions League que promete ser apasionante.

Una vez que comience la máxima competición continental, los 36 equipos participarán en la misma tabla liguera y los ocho primeros se clasificarán directamente hacia los octavos de final de la Champions League. Los que acaben desde la posición novena hasta la vigesimocuarta tendrán que disputar un playoff previo, algo que se podría asemejar a unos dieciseisavos de final para ver quienes alcanzan los octavos.