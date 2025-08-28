Sorteo de la Champions League 2025-2026 en directo | Rivales del Real Madrid, Barcelona y Atlético, calendario y grupos de la fase de liga

Este jueves 28 de agosto conoceremos todos los detalles de esta nueva edición de la Champions League con la estructura, emparejamientos y calendario de esta edición 25/26 en la que conforman como representantes españoles de la Liga cinco equipos: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao y Villarreal. A continuación te contamos narramos en directo y en vivo online todo el sorteo desde el Grimaldi Forum de Mónaco.

El sorteo de la Champions League, en directo

Cuándo es el sorteo de la Champions League 2025

La UEFA ha fijado para el jueves 28 de agosto el sorteo de la fase de liga de la Champions League, que tendrá lugar en el prestigioso Grimaldi Forum de Mónaco. En esta cita se conocerán los emparejamientos de los 36 equipos que disputarán la máxima competición continental.

A diferencia de temporadas anteriores, los sorteos de la Europa League y la Conference League no se celebrarán el mismo día. Habrá que esperar al viernes 29 de agosto para conocer el camino de los clubes en las competiciones de plata y bronce del fútbol europeo.

A qué hora empieza el sorteo de la Champions League

El sorteo de la Champions League arrancará el jueves 28 de agosto a las 18:00 horas en horario peninsular (17:00 en Canarias).

Por su parte, el sorteo de la Europa League y Conference League comenzará al día siguiente, viernes 29 de agosto a las 13:00 horas (horario peninsular).

Dónde ver el sorteo de la Champions League en directo

El sorteo podrá seguirse en directo en Movistar+, que mantiene los derechos de retransmisión de la Champions League. El acto se emitirá a través de los canales #Vamos (incluido en el paquete básico) y Movistar Liga de Campeones (disponible en el paquete de fútbol europeo).

Además, los aficionados podrán verlo en streaming mediante la aplicación de Movistar+, disponible en móviles, tablets, Smart TV y también en su página web desde cualquier ordenador.