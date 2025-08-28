Sorteo de la Champions League 2025-2026 en directo | Rivales del Real Madrid, Barcelona y Atlético, calendario y grupos de la fase de liga
Este jueves 28 de agosto conoceremos todos los detalles de esta nueva edición de la Champions League con la estructura, emparejamientos y calendario de esta edición 25/26 en la que conforman como representantes españoles de la Liga cinco equipos: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao y Villarreal. A continuación te contamos narramos en directo y en vivo online todo el sorteo desde el Grimaldi Forum de Mónaco.
El sorteo de la Champions League, en directo
Cuándo es el sorteo de la Champions League 2025
La UEFA ha fijado para el jueves 28 de agosto el sorteo de la fase de liga de la Champions League, que tendrá lugar en el prestigioso Grimaldi Forum de Mónaco. En esta cita se conocerán los emparejamientos de los 36 equipos que disputarán la máxima competición continental.
A diferencia de temporadas anteriores, los sorteos de la Europa League y la Conference League no se celebrarán el mismo día. Habrá que esperar al viernes 29 de agosto para conocer el camino de los clubes en las competiciones de plata y bronce del fútbol europeo.
A qué hora empieza el sorteo de la Champions League
El sorteo de la Champions League arrancará el jueves 28 de agosto a las 18:00 horas en horario peninsular (17:00 en Canarias).
Por su parte, el sorteo de la Europa League y Conference League comenzará al día siguiente, viernes 29 de agosto a las 13:00 horas (horario peninsular).
Dónde ver el sorteo de la Champions League en directo
El sorteo podrá seguirse en directo en Movistar+, que mantiene los derechos de retransmisión de la Champions League. El acto se emitirá a través de los canales #Vamos (incluido en el paquete básico) y Movistar Liga de Campeones (disponible en el paquete de fútbol europeo).
Además, los aficionados podrán verlo en streaming mediante la aplicación de Movistar+, disponible en móviles, tablets, Smart TV y también en su página web desde cualquier ordenador.
Kairat
Por último, el calendario del Kairat será Real Madrid, Inter, Brujas, Arsenal, Olympiacos, Sporting, Pafos y Copenhagen.
Copenhagen
Para el Copenhagen, sus rivales serán BVB, Barça, Leverkusen, Villarreal, Nápoles, Tottenham, Kairat y Qarabag.
Pafos
Para el Pafos, sus rivales serán Bayern, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia, Oympiacos, Mónaco y Kairat.
Union
Para el Union, su camino será Inter, Atalanta, Atlético, Marsella, PSV, Newcastle y Galatasaray.
Newcastle
Los rivales del Newcastle serán Barcelona, PSG, Benfica, Leverkusen, PSV, Marsella, Athletic y Union.
Galatasaray
Para el Galatasaray, sus rivales serán Liverpool, City, Atlético, Frankfurt, Bodo, Ajax, Union y Mónaco.
Mónaco
Al Mónaco le tocan City, Real Madrid, Juventus, Brujas, Tottenham, Bodo, Galatasaray y Pafos.
Qarabag
Para el Qarabag, el camino estará formado por Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Nápoles, Copenhagen y Athletic.
Athletic
El Bombo 4 arranca con los rivales del Athletic de Bilbao, que serán PSG, BVB, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavia, Qarabag y Newcastle. Duro cruce.
Nápoles
Para el Nápoles su camino será: Chelsea, City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabag y Copenhagen.
PSV
El PSV se medirá al Bayern, Liverpool, Atlético, Leverkusen, Nápoles, Olympiacos, Union y Newcastle.
Slavia Praha
Los rivales del Slavia serán Barcelona, Inter, Arsena, Atalanta, bodo, Toittenga, Athletic y Pafos.
Ajax
Para el Ajax, sus rivales serán Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olymoiacos, Marsella, Galatasaray y Qarabag
Olympiacos
Aquí están los rivales del Olympiacos: Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos y Kairat.
Sporting de Lisboa
PSG, Bayern, Brujas, Juventus, Marsella, Nápoles, Kairat y Athletic serán los rivales del Sporting de Portugal.
Bodo
Para el Bodo, sus rivales serán Manchestrr City, BVB, Juventus, Atlético, Tottenham, Slavia, Mónaco y Galatasaray.
Tottenham
Para el Tottenham serán BVB, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia, Bodo, Copenhagen y Mónaco.
Marsella
Continuamos con el Bombo 3 con el Marsella. Sus rivales serán: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting, Newcastle y Union.
Villarreal
Para el Villarreal, sus rivales serán Manchester City, BVB, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhague y Pafos.
Atlético de Madrid
Turno para el Atlético de Madrid que se medirá a Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo, PSV, Union y Galatasaray.
Juventus
Esto tendrá la Juventus: Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting de Lisboa, Bodo, Pafos y Mónaco.
Frankfurt
Duro el camino del Frankfurt: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atlético de Madrid, Tottenham, Nápoles, Galatasaray y Qarabag.
Brujas
Para el Brujas, estos cruces: Barcelona, Bayern, Arsenal, Atalanta, Marsella, Sporting, Mónaco y Kairat.
Benfica
Esto tendrá por el camino el Benfica: Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Nápoles, Ajax, Qarabeg y Newcastle.
Atalanta
Turno del Atalanta. Sus rivales: Chelsea, PSG, Brujas, Frankfurt, Slavia, Marsella, Athletic y Union.
Arsenal
El turno del Arsenal, su camino: Bayern, PSG, Atlético, Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Kairat y Athletic.
Bayer Leverkusen
Comienza el segundo bombo. El Bayer Leverkusen se medirá a PSG, City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle y Copenhagen.
Manchester City
Para los de Pep Guardiola, sus rivales serán Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Nápoles, Bodo, Galatasaray y Mónaco.
PSG
El vigente campeón se medirá a Bayern, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting de Lisboa, Newcastle y Athletic.
Barcelona
Faltaba el Barcelona y se enfrentará en la liguilla a PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Copenhage y Newcastle.
Liverpool
Para el Liverpool, su camino será Real Madrid, Inter de Milan, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Marsella, Qarabag y Galatasaray.
Borussia Dortmund
Para el BVB sus rivales serán Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo, Tottenham, Athletic de Bilbao y Copenhage.
Inter de Milan
Los rivales del Inter de Milan serán Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético, Slavia Praha, Ajax, Kairat Almaty y Union.
Real Madrid
Sale el primer español, el Real Madrid. El máximo campeón de esta competición se enfrentará al Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.
Chelsea
Para el Chelsea, este es su camino en la liguilla: Barcelona, Bayern, Benfica, Atalanta, Ajax, Nápoles, Pafos y Qarabag serán sus rivales.
Bayern de Múnich
El primero en salir es el Bayern de Múnich: Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting de Lisboa, PSV, Union y Pafos serán sus rivales.
¿Cuánto dura el sorteo de Champions League
El sorteo está por comenzar y, en apenas media hora, estará todo cerrado con los emparejamientos y cruces de esta liguilla de Champions League.
Comienza el sorteo
Si entra Giorgio Marchetti al escenario del sorteo de Champions League eso significa que este está ya por empezar. Está dando algunas indicaciones antes de que comience.
Entra en escena Kaká
Otro mítico, otro clásico, Kaká. El brasileño, con recorrido en Milan y Real Madrid, sube al escenario para ayudar a los presentadores e Ibrahimovic con el sorteo de la Champions League.
Premio para Ibrahimovic
«Recibo este premio con mucho honor, quiero agradecer al presidente, estoy muy feliz. He tenido suerte de jugar con grandes jugadores y en grandes equipos», dice Ibrahimovic tras recibir un reconocimiento por parte de la UEFA.
Cómico spot con Ibrahimovic
La UEFA está emitiendo un vídeo con Zlatan Ibrahimovic como protagonista, junto con Aleksander Ceferin, con el cambio de formato de la Champions League.
Premio al Chelsea
La UEFA entrega un premio especial al Chelsea como reconocimiento por ser el primer club europeo que logra alzarse con todas las competiciones del organismo europeo, tras alzarse con la Conference League. Jason Gannon, presidente de los blues, recoge el premio.
Quiénes son los presentadores del sorteo de la Champions League
Comenzó el sorteo de la Champions League. Como es habitual en estos casos, el periodista portugués Pedro Pinto lidera la comunicación y dirección del sorteo europeo. Por su parte, le acompaña la británica Reshmin Chowdhury.
Cuándo y dónde es el sorteo de la Champions League 2025
Todo listo para el sorteo
Todo listo en el Grimaldi Forum de Mónaco, donde se celebra este sorteo de la Champions League.
Cómo funciona el sorteo
El sorteo seguirá las mismas reglas que el de la última edición. El software automatizado de la UEFA será el encargado de determinar los ocho partidos que disputará cada uno de los equipos, de acuerdo a varios condicionantes.
Cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada bombo, disputando uno de los encuentros en casa y otro fuera; sin repetir rival como se hacía en el anterior formato.
El software comenzará desvelando los emparejamientos de cada uno de los miembros del bombo 1, continuando progresivamente con el resto de bombos. No se podrán cruzar clubes de la misma federación, ni un equipo podrá enfrentarse a más de dos rivales del mismo país.
Los Bombos 3 y 4
Y así lo hacen los dos últimos bombos se conforman los dos primeros bombos, el 3 y 4.
Bombo 3
- Tottenham
- PSV
- Ajax
- Nápoles
- Sporting CP
- Olympiacos
- Slavia de Praga
- Bodo Glimt
- Olympique de Marsella
Bombo 4
- Copenhague
- Mónaco
- Galatasaray
- Union SG
- Qarabag
- Athletic Club
- Newcastle
- Pafos
- Kairat Almaty
Los Bombos 1 y 2
Así se conforman los dos primeros bombos, el 1 y 2.
Bombo 1
- PSG
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern de Múnich
- Liverpool
- Inter de Milán
- Chelsea
- Borussia Dortmund
- FC Barcelona
Bombo 2
- Arsenal
- Bayer Leverkusen
- Atlético de Madrid
- Benfica
- Atalanta
- Villarreal
- Juventus
- Eintracht Frankfurt
- Brujas
¿Qué equipos estarán en el sorteo?
Estos son los equipos, por países, que conforman la liguilla de Champions League.
- Inglaterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle y Tottenham
- España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal
- Italia: Nápoles, Inter de Milán, Juventus y Atalanta
- Alemania: Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Eintracht Frankfurt
- Francia: PSG, Mónaco y Olympique Marsella
- Países Bajos: Ajax y PSV
- Portugal: Sporting CP y Benfica
- Bélgica: Brujas y Union SG
- Otros: Galatasaray (Turquía), Olympiacos (Grecia), Slavia Praga (Rep. Checa), Bodo Glimt (Noruega), Copenhague (Dinamarca), Qarabag (Azerbaiyán), Pafos (Chipre) y Kairat Almaty (Kazajistán)
¡Buenas tardes!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto de todo lo que suceda en el Grimaldi Forum de Mónaco con el sorteo de la Champions League.
La liguilla, enfrentamientos y calendario quedará conformado este jueves 28 con todo lo que dará de sí la Champions League. Hoy es día exclusivo de la Liga de Campeones, ya que no será hasta este viernes cuando sea el turno de la Europa y Conference League.
Los rivales de los españoles
Han salido rivales durísimos para algunos de los españoles. Un año más, el calendario del Real Madrid es difícil: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.
Para el Barcelona, estos son sus rivales, quizá el emparejamiento más plácido: PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Copenhagen y Newcastle.
Para el Atlético de Madrid, sus rivales serán Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo, PSV, Union y Galatasaray.
El Villarreal no lo tendrá nada fácil: Manchester City, BVB, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhague y Pafos.
Por último, el Athletic de Bilbao desde el último bombo, al que no le sonrió tampoco la suerte: PSG, BVB, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavia, Qarabag y Newcastle.