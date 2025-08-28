Estos son los rivales del Villarreal en la Champions League

El Villarreal disputa por sexta vez en su historia la UEFA Champions League. El equipo groguet regresa tras tres temporadas de ausencia en la máxima competición de clubes. En su última participación el Submarino Amarillo alcanzó la ronda de semifinales, en la que perdió ante el Liverpool. Un desempeño que igualó el logrado en su debut en el torneo en la 2005/06. Los de Marcelino intentarán estar a la altura de la historia del club en Champions, en la que han alcanzado dos semifinales y unos cuartos de final en solo cinco apariciones.

El sorteo de la Champions League, celebrado en el Grimaldi Forum de Mónaco, ha dirimido los rivales del Villarreal; que conocerá los horarios de sus ocho partidos de la fase de liga antes del 31 de agosto. El conjunto groguet quedó encuadrado en el bombo 2 del sorteo, merced a su buen rendimiento en competiciones europeas en los últimos años. En cuanto a sus dos rivales del bombo de los favoritos, el Villarreal visitará al más débil, a priori, de los nueve: el Borussia Dortmund. En cambio, recibirá en casa al Manchester City de Pep Guardiola, uno de los cocos de la competición en los últimos años. En este duelo, Rodri Hernández volverá a medirse al equipo que le vio nacer en la élite del fútbol.

El sorteo resultado en una terna de rivales de nivel medio para el equipo que dirige Marcelino García Toral. De los siete equipos a los que se podía enfrentar en el bombo 2, el Villarreal se medirá al Bayer Leverkusen en casa y visitará el estadio de la Juventus. El conjunto groguet consiguió evitar al más temido de este bombo: el Arsenal de Arteta.

Los dos elegidos del bombo 3 han sido el Ajax y el Tottenham. El equipo neerlandés, en el que milita el español Raúl Moro, visitará La Cerámica. La fortuna no ha acompañado en el segundo rival, ya que el vigente campeón de la Europa League era uno de los equipos a evitar. El Villarreal visitará el estadio del Tottenham, vigente campeón de la Europa League.

En un bombo 4 en el que la distancia en los viajes parecía el criterio más importante, el conjunto de la provincia de Castellón se medirá a Copenhague y Pafos. El conjunto danés será el encargado de visitar el estadio del Villarreal. El Pafos chipriota, una de las grandes sorpresas entre los 36 clasificados, será el cuarto equipo que visiten los de Marcelino.