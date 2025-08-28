Estos son los rivales del Athletic en la Champions
PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, Slavia de Praga, Sporting de Portugal, Qarabag, Newcastle y Atalanta es el camino de los vascos
El Athletic Club de Bilbao ya conoce sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions. PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, Slavia de Praga, Sporting de Portugal, Qarabag, Newcastle y Atalanta. Camino complicado para los de Ernesto Valverde, que la temporada pasada fueron cuartos en Liga y cayeron en semifinales de la Europa League contra el Manchester United.
Esta etapa inicial, llamada fase liga, incluirá ocho jornadas, que se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final.
Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest.
- En casa: PSG, Arsenal, Sporting y Qarabag.
- Fuera: Borussia, Atalanta, Slavia y Newcastle.