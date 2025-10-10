Ni Neutrogena ni Nivea: la OCU dice que esta marca de crema hidratante es la mejor del mercado español

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) nos ha acostumbrado a analizar diferentes productos como las cremas corporales hidratantes, para elegir cuál es la mejor que podemos encontrar en el mercado.

En esta ocasión han efectuado un análisis exhaustivo de las 14 lociones corporales para piel seca más famosas del mercado. La mejor noticia para el consumidor es que todas demostraron su utilidad.

«Todas ofrecen una buena hidratación, además de buenas sensaciones generales en las pruebas de uso”, afirmaba la OCU. Sin embargo, no todas tienen el mismo precio ni generan las mismas sensaciones.

Ligeramente por encima del resto, Eucerin ha logrado ser la crema hidratante más valorada gracias a la textura, la sensación de hidratación y la facilidad de aplicación. Además, es de las más valoradas por su olor junto a Nivea y Dove.

Esta es la mejor loción corporal hidratante, según la OCU

Lo mejor que se puede decir sobre las 14 lociones es que todas demostraron su eficacia, ya que combinan humectantes, emolientes, agua y distintos aceites con los que logran rehidratar la piel y mantenerla suave.

De hecho, todas superaron una puntuación de cuatro estrellas. Sin embargo, la que obtuvo mejor puntuación en términos generales es Eucerin, que tiene un precio aproximado ligeramente inferior a los 20 euros.

No obstante, hay otros aspectos donde hubo varias marcas que consiguieron ganarle. Por ejemplo, Neutrogena y Natural Honey fueron las más valoradas en cuanto a la sensación grasa, algo muy valorado en las cremas de uso diario.

En cambio, marcas como Dove, Nivea, Weleda e Yves Rocher lograron llamar la atención por usar material reciclado en sus envases, lo que demuestra su compromiso con el medio ambiente.

Las principales críticas de la OCU a las marcas de cremas hidratantes

El principal problema que encontró la OCU en la mayoría de marcas de loción corporal hidratante fue el etiquetado, ya que incluía la frase «compatible con la piel dermatológicamente probada».

Esta frase sólo forma parte del marketing para intentar destacar sobre la competencia ya que, se supone, que todas las cremas hidratantes deben ser seguras para la piel.

Otro de los problemas que encontró la OCU fue la gran diferencia de precios que, según ellos, no se corresponde con una gran variación de la calidad. Por ejemplo, hay marcas blancas a a 0,4 euros los 100 mililitros mientras que otras multiplican el precio por 13.

También avisan de que las cremas hidratantes sólo son recomendables para casos de piel ligeramente seca, generalmente provocada por cambios estacionales. Para casos graves, lo mejor es ir a un especialista.

¿Por qué la Organización de Consumidores y Usuarios se considera fiable?

Este tipo de estudios suelen ser considerados fiables por mezclar diferentes tipos de investigación. Desde el análisis de expertos hasta las encuestas de satisfacción de los usuarios.

En esta ocasión, el estudio ha sido elaborado por un equipo de profesionales de la OCU en colaboración con otras asociaciones europeas de consumidores y una red internacional de laboratorios independientes.

Según explican, su trabajo se sustenta «en los principios de ahorro, calidad, eficiencia, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 190.000 socios activos».