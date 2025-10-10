Rufián y el premio que pide que le den a Marcos Llorente: «Nobel de…»

Gabriel Rufián se ha dado cuenta de que Marcos Llorente es tendencia en las redes sociales y vuelve a la carga contra el futbolista del Atlético de Madrid, ahora concentrado con la Selección Española. El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados ha vuelto a mofarse del centrocampista, para el que pide de manera irónica el Premio Nobel de Medicina con un mensaje en X, antes Twitter.

Al político no le convencen las teorías de Marcos Llorente, que en las últimas entrevistas concedidas en Las Rozas ha hablado sobre su estilo de vida, el tipo de comida que come, el tema de la exposición a los rayos del sol con diferentes gafas, y lo más polémico sin duda, el tema de las fumigaciones desde aviones por esas estelas que dejan en el aire, algo que no se explica y que espera que alguien lo haga pronto.

Y el de Medicina a Marcos Llorente. https://t.co/GraJPc9ipV — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 10, 2025

Horas antes, Rufián también cargaba contra Marcos Llorente a la vez que defendía el discurso de Borja Iglesias. «En las últimas 24h un futbolista de la selección ha insinuado que nos fumigan con aviones secretos y otro ha dicho que cualquier protesta es válida contra el genocidio en Gaza. Para mucha gente y y para mucha prensa el primero es un simpático valiente que se enfrenta al sistema y el segundo es un provocador que mezcla política y deporte. Vivimos un momento realmente jodido», escribió el portavoz de ERD en su perfil oficial de X, antes Twitter.

El tema de Marcos Llorente es su teoría sobre posibles fumigaciones que se realizarían desde los aviones, de ahí esas estelas que denuncia. «Yo lo digo con mucha naturalidad», comenzó explicando Marcos Llorente tras ser preguntado por las fumigaciones. «Yo miro al cielo y estos cielos no los había visto nunca. Normal para mí no es y eso es lo que intento transmitir», añadió el jugador rojiblanco.

«Hay miles de personas que me escriben a diario dándome las gracias y luego está el típico que te dice que es vapor de agua. Yo antes cuando veía el cielo no veía estas cosas, entonces yo lo que digo es que para mí no es normal. Y no solamente lo digo yo, lo dice muchísima gente y cada vez más. ¿Qué es? No lo sé. Ojalá alguien salga a decir lo que es. A mi hace tiempo que las críticas me dan igual», añadió Marcos Llorente en una entrevista.

También explica el tema de las gafas: «Las gafas amarillas son para cuando estás durante el día en interiores. Fuera nunca hay que llevar gafas de ningún tipo porque los rayos de sol te deben dar en los ojos y en la piel sin nada que interfiera. Y las gafas con cristal rojo filtran la luz azul de las lámparas, las televisiones, los móviles y hacen que solo pase el rojo»

«La luz roja es la única que utilizo en casa. Durante el día no la pongo porque estoy fuera en el jardín o entra luz en casa por las ventanas. Cuando se va el sol es la luz que tengo por toda la casa con lámparas que meten el rojo y el infrarrojo dentro de la habitación para que sea más similar a la luz que hay fuera de tu casa», finalizaba.