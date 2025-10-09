Rufián incendia las redes a costa de la Selección: carga contra Marcos Llorente y apoya a Borja Iglesias

Gabriel Rufián vuelve a querer protagonismo en las redes sociales, ahora a costa del deporte y de la Selección Española en particular. Y es que el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados ha cargado abiertamente por Marcos Llorente por sus teorías sobre los aviones y ha apoyado a Borja Iglesias por sus reivindicaciones a favor de Palestina en el conflicto entre Hamás e Israel, llegando a decir que se alegraría si un aficionado invadiera el terreno de juego e impidiera un gol suyo si eso sirviera para «acabar con el genocidio».

«En las últimas 24h un futbolista de la selección ha insinuado que nos fumigan con aviones secretos y otro ha dicho que cualquier protesta es válida contra el genocidio en Gaza. Para mucha gente y y para mucha prensa el primero es un simpático valiente que se enfrenta al sistema y el segundo es un provocador que mezcla política y deporte. Vivimos un momento realmente jodido», escribió el político en su perfil oficial de X, antes Twitter.

El tema de Marcos Llorente es su teoría sobre posibles fumigaciones que se realizarían desde los aviones, de ahí esas estelas que denuncia. «Yo lo digo con mucha naturalidad», comenzó explicando Marcos Llorente tras ser preguntado por las fumigaciones. «Yo miro al cielo y estos cielos no los había visto nunca. Normal para mí no es y eso es lo que intento transmitir», añadió el jugador rojiblanco.

«Hay miles de personas que me escriben a diario dándome las gracias y luego está el típico que te dice que es vapor de agua. Yo antes cuando veía el cielo no veía estas cosas, entonces yo lo que digo es que para mí no es normal. Y no solamente lo digo yo, lo dice muchísima gente y cada vez más. ¿Qué es? No lo sé. Ojalá alguien salga a decir lo que es. A mi hace tiempo que las críticas me dan igual», culminó Marcos Llorente en una entrevista.

Por otro lado, Borja Iglesias mantiene con firmeza su defensa del boicot a la Vuelta a España y ha ido más allá: «Lo que yo dije fue que me sorprendía que nos sorprendiese mucho más parar un evento deportivo que un genocidio. Entiendo que le molestó porque justo pasó en la Vuelta, pero si pasase en el fútbol diría lo mismo. Si se meten delante de la portería y eso ayuda a Palestina, ojalá lo hagan y me anulen un gol».