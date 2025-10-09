Tremendo enganchón: Óscar Pereiro responde a la provocación de Borja Iglesias tras el boicot a la Vuelta

Enganchón viral entre Borja Iglesias y Óscar Pereiro. El ex ciclista reconoció en su día que le molestaron las palabras del delantero del Celta de Vigo, club del que es aficionado, aplaudiendo y llamando al boicot a la Vuelta a España, y el ariete fue preguntado por ello en una entrevista, insistiendo en su postura e incluso provocando a su paisano.

«Tiene que venir más a Balaídos, creo que va poco. Creo que Óscar no entendió lo que yo dije. Lo que yo dije fue que me sorprendía que nos sorprendiese mucho más parar un evento deportivo que un genocidio. Entiendo que le molestó porque justo pasó en la Vuelta, pero si pasase en el fútbol diría lo mismo. Si se meten delante de la portería y eso ayuda a Palestina, ojalá lo hagan y me anulen un gol», fueron las palabras del delantero gallego en el programa Radioestadio Noche de Onda Cero.

«Voy a Balaídos cada domingo, si tengo que ir más tendré que ir a regar el césped y a poner las luces para que crezca un poco más. Llevo 14 años retransmitiendo los partidos del Celta y siempre que estoy en Vigo voy a Balaídos y celebro sus goles. Creo que en ningún momento dije nada malo. Me molestó lo que dijo porque una cosa es estar de acuerdo con él en que se acabe de una puñetera vez, y otra cosa es parar un evento deportiva de manera ilegal. A partir de ahí, le entiendo perfectamente, pero desde el 14 de septiembre todos sabemos lo que está pasando en Gaza pero en ningún evento deportivo más en España han montado el follón que montaron en la Vuelta», respondió Óscar Pereiro en El Chiringuito.

👀 @oscarpereiro RESPONDE a BORJA IGLESIAS 👀 🏟️ «Voy siempre a Balaídos» 🙄 «Una cosa es estar de acuerdo con él, y otra parar un evento deportivo de manera ilegal». pic.twitter.com/49Ex9OgGg8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 9, 2025



Cabe recordar que Óscar Pereiro fue muy crítico con políticas como Ione Belarra o Irene Montero e incluso con el Gobierno, Pedro Sánchez, que alentaron a las masas para que salieran a la calle para boicotear este evento deportivo: «Estuve muy jodido, probablemente de los 15 peores días de mi vida. Tanta presión, frustración, impotencia… Jamás lo había vivido. Ha sido muy duro en el día a día. La Vuelta Ciclista a España no tiene nada que hacer para que ese equipo compita, está obligada a tenerlo, sería la UCI o el COI los que deben impedirlo».

«Nos han acribillado a insultos, y no hay ningún trabajador de la Vuelta que esté a favor de lo que esté pasando en Gaza. Simplemente, por desarrollar nuestro trabajo y llevar adelante una carrera, parecíamos el enemigo del que lucha por lo mismo que luchamos nosotros, por la paz en el mundo. ‘Asesinos, genocidas, vendidos’ nos dijeron en nuestra cara, escupiéndonos, tirándonos orina y chinchetas a los ciclista. ¿Blanquear a quién? ¿Qué podemos hacer nosotros? Hemos estado abandonados a la suerte, sin protección», añadía.