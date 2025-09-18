El boicot a la Vuelta Ciclista a España por parte de la extrema izquierda y los activistas propalestinos sigue trayendo cola. Tras ver en las calles de Madrid a políticas como Ione Belarra o Irene Montero tratando de parar la carrera e incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alentando a las masas para que salgan a la calle para boicotear este evento deportivo, muchos no esconden su indignación. Uno de ellos es Óscar Pereiro, que hasta ahora no había querido dar su opinión, pero aprovechando su presencia en El Chiringuito quiso expresar cómo ha vivido toda esta polémica.

«Estuve muy jodido, probablemente de los 15 peores días de mi vida. Tanta presión, frustración, impotencia… Jamás lo había vivido. Ha sido muy duro en el día a día. La Vuelta Ciclista a España no tiene nada que hacer para que ese equipo compita, está obligada a tenerlo, sería la UCI o el COI los que deben impedirlo. Nos han acribillado a insultos, y no hay ningún trabajador de la Vuelta que esté a favor de lo que esté pasando en Gaza. Simplemente, por desarrollar nuestro trabajo y llevar adelante una carrera, parecíamos el enemigo del que lucha por lo mismo que luchamos nosotros, por la paz en el mundo. ‘Asesinos, genocidas, vendidos’ nos dijeron en nuestra cara, escupiéndonos, tirándonos orina y chinchetas a los ciclista. ¿Blanquear a quién? ¿Qué podemos hacer nosotros? Hemos estado abandonados a la suerte, sin protección», comenzaba.

Óscar Pereiro, tajante

«Nuestros dirigentes, políticos de este país, ex ministros y diputados alentando y cortando la carretera, intentando tirar a los ciclistas. El ministro de Interior y el presidente del Gobierno aplaudiendo y diciendo que era pacífico. Nada era pacífico, ha habido heridos. ¿Este país quiere organizar el Mundial de fútbol? Veremos qué pasa en el futuro. El objetivo era que la Vuelta no llegara a Madrid. ¿Por qué? ¿Se ha acabado el problema en Gaza? La Vuelta terminó el domingo… He visto gente brindando por haber acabado con la carrera. Celebrar se celebraría si se acaba el genocidio. Cuando no haya muertos inocentes lo celebramos todos. Si queremos dar ejemplo vamos a la embajada de Israel y nos manifestamos allí. ¿Por qué en la Vuelta Ciclista a España? Somos el deporte pobre, que va pueblo a pueblo. Y somos el objetivo más fácil», añade.

Y va más allá contra los podemitas: «Tengo la sensación de que nos han hecho una encerrona a todos. Ver políticos a pie de carretera alentando, es surrealista. Una ex ministra y una diputada en mitad de la carretera negociando con la Policía diciendo que era mejor parar porque se iba a liar, una competición con todos los permisos. Siento tanto orgullo de cada una de las personas que trabajan en la Vuelta. Mis hijos me preguntaban por qué nos insulta tanta gente. Nos han utilizado políticamente. Y nadie ha hecho absolutamente nada por ayudar. Hemos tenido que salir corriendo de Madrid. Y dicen que son manifestaciones pacíficas. ¿Desde cuándo esto es pacífico?».

Óscar Pereiro también carga directamente contra Pedro Sánchez: «¿Cómo un presidente puede decir que son manifestaciones pacíficas y que protestemos? Ante una prueba que estás subvencionando. La Vuelta Ciclista España es Marca España, nos está viendo todo el mundo. Hemos demostrado al mundo que somos incapaces de mantener el orden porque a alguien se le puso entre ceja y ceja que había que boicotearla. Sabíamos que no íbamos a llegar a Madrid.