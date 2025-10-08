Marcos Llorente se pronuncia sobre las fumigaciones: «Estos cielos no los he visto nunca y no es normal»

Marcos Llorente ha vuelto a pronunciarse sobre las fumigaciones desde la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El mediocentro del Atlético de Madrid vive un gran momento deportivo con su club y se ha ganado la llamada de Luis de la Fuente para la disputa de estos dos partidos de clasificación para el Mundial de 2026.

No es la primera vez que Marcos Llorente habla sobre fumigaciones, ya sea a través de sus redes sociales o en declaraciones públicas a los medios de comunicación. El mediocentro rojiblanco ha protestado sobre este asunto en varias ocasiones junto a su mujer. La última fue en una publicación de Luis Milla, jugador del Getafe. «Fumigada en la 2», escribió Llorente.

«Yo lo digo con mucha naturalidad», comenzó explicando Marcos Llorente tras ser preguntado por las fumigaciones. «Yo miro al cielo y estos cielos no los había visto nunca. Normal para mí no es y eso es lo que intento transmitir», añadió el jugador rojiblanco.

«Hay miles de personas que me escriben a diario dándome las gracias y luego está el típico que te dice que es vapor de agua. Yo antes cuando veía el cielo no veía estas cosas, entonces yo lo que digo es que para mí no es normal. Y no solamente lo digo yo, lo dice muchísima gente y cada vez más», completó el futbolista de la selección española.

«¿Qué es? No lo sé. Ojalá alguien salga a decir lo que es. A mi hace tiempo que las críticas me dan igual», culminó Marcos Llorente sobre esta esta polémica en una entrevista concedida a ElDesmarque.