Llorente: «La actitud que tuvimos contra el Real Madrid es la que queremos tener»

Las cosas van muy rápido en el fútbol. En apenas unas horas se pasa de la Liga a la Champions y se disputan cuatro partidos en nueve días. Todo sucede muy rápido en la vorágine, casi tanto como Marcos Llorente. El español, tras unos primeros partidos en intermitente, ha encontrado su carretera al cielo. Vuelvo a ser Anfield otro punto de inflexión y el Rayo y Real Madrid sus confirmaciones.

«Ni yo he cambiado ni el equipo ha cambiado nada en cuanto a la preparación. No estoy de acuerdo en que haya empezado a nivel espectacular. Me costó empezar y ahora si estoy en un nivel en el que puedo disfrutar. Me veo con confianza y eso hace que juegue mejor en los partidos».

«No sé, no soy yo quien analiza los méritos. Yo lo hago todo por mi club, entrenador y compañeros. Lo intento hacer lo mejor posible. Estoy poniendo todo de mi parte, pero la Selección no es algo que me preocupe».

«La actitud del otro día la que queremos tener, también la ambición que tuvimos y el juego. Es la línea a seguir. Estuvimos concentrados durante todo el partido y es la línea a seguir. Se está trabajando bien, a principio se tenía duda sy nosotros hemos tenido fe y están llegando los resultado. De hecho pienso que si no nos lo creyéramos no hubiéramos hecho el partido del otro día».