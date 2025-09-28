Koke es el ‘rey’ del derbi

El derbi capital dejó hundimientos y redenciones. Lo primero se tiñó de blanco y lo segundo de rojiblanco. En el duelo de banquillos Xabi Alonso resbaló y Simeone golpeó. La libreta del técnico argentino sometió al Real Madrid que no mostró pulso ni cuando el marcador le sonrió por momentos. La presencia de Sorloth condicionó la táctica de un equipo que encontró el rumbo en su capitán Koke.

El Atlético resucitó en mayúsculas, como figura en el apellido de Koke, brújula y bastión rojiblanco en el derbi. Los años parecieron no haber pasado para él. Siempre bien posicionado, dio sentido al juego, mejoró la jugada cuando pasaba por sus pies… Tuvo un 93% de acierto en el pase, se prodigó en ataque y ayudó en defensa. Llevó la manija de un equipo superior a un Real Madrid que había ganado todo hasta que llegó al Metropolitano.

«El partido de Koke fue magistral. Le admiro a él y a Griezmann porque le dan al Atlético todo lo que tienen desde el lugar que tienen, sean tres minutos o 90 durante tres partidos seguidos», expresó Simeone. Koke, que venía siendo uno de los brotes verdes en medio del irregular inicio de temporada de los rojiblancos, llevó el ritmo y el orden del Atlético. Marcaba la velocidad con balón y coordinaba la presión en ausencia de la posesión.

Hizo todo el bien el día en el que se convirtió en el rey de los derbis. Ya acumulan 43 sus botas, los mismos que Sergio Ramos, con el que comparte el título honorífico de ser el futbolista que más derbis ha disputado en la historia. Koke deja atrás a Paco Gento, Sanchís y Modric con los que estaba empatado a 42. Enrique Collar es el siguiente jugador rojiblanco que aparece en esta lista con 36 partidos ante el Real Madrid.

Los mismos que Michel y Santillana. Y con 35 jugaron Adelardo, Pirri y Chendo. El balance de Koke en estas 43 disputas es de 13 triunfos, 15 empates y 15 derrota. El Atlético respiró con la manita endosada al Real Madrid. Se engancha a la Liga al situarse a seis puntos de los blancos y siete del Barcelona, nuevos líder del campeonato. Derbi de ‘Resurrección’ para los rojiblancos en general y Koke en particular.