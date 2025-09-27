Un derbi siempre es un derbi. En él no importan las dinámicas, todo se reduce a un carrera, a la contundencia en las áreas, a ganar las segundas jugadas… A pequeños detalles que, cuando se suman, inclinan el cómputo global a un lado u otro. En todas esas particularidades fue mejor el Atlético. En meter más la pierna, en no escatimar esfuerzos y en jugar sin red.

Precisamente la distancia en Liga, el mayor miedo, se convirtió en empujón para los rojiblancos, que Resucitaron tras un inicio de curso irregular. Lo hicieron en mayúsculas, como figura en el apellido de Koke, capitán, brújula y bastión en el derbi. Los años parecieron no haber pasado para él. Siempre bien posicionado, dio sentido al juego, mejoró la jugada siempre que pasaba por sus pies…

Tuvo un 93% de acierto en el pase, se prodigó en ataque y ayudó en defensa. Llevó la manija de un equipo que fue superior a un Real Madrid que podría perder el liderato pese al pleno de victorias que llevaba hasta dejarse ver por el Metropolitano. Primera derrota de un Xabi Alonso que falló en el peor día posible.

Otra vez Julián, el de siempre

Cuánto se ha hablado sobre aquel doble toque del delantero argentino y cuánto queda por hablar. La conversación se tomó un descanso en este derbi cuando de nuevo se puso frente al espejo. Otro penalti, contra el Real Madrid y con Courtois como último obstáculo. Julián Álvarez cogió el balón, asumió la responsabilidad y batió al belga con tal potencia que de nada sirvió que adivinar la trayectoria. Ocurrió lo mismo poco después, también a balón parado, esta vez fuera del área, a veinte metros. Nada importó. Colocó el balón con las mismas maneras y volvió a dejar el acierto de Courtois en anécdota. Gol de esos que llevan el sufijo -azo. Golazo. Está siendo el estandarte rojiblanco.

De nuevo la primera en la frente

Caminaba el partido por una senda teñida de rojiblanco. Todo lo que podía salir bien le había salido bien. Presión productiva en campo rival, buenas transiciones, recuperaciones tras pérdida… El Atlético mordía y dañaba, especialmente por los costados y especialmente con centros laterales. Así llegaron sus goles. Resultaba extraño ver a los rojiblancos con viento a favor, claro que eso maquilla pero no revierte los fallos estructurales y en clave atlética se traducen como fragilidad en defensa. Deben subir un Everest para marcar gol y al rival le cuesta entre poco y nada para anotarlo. Les ha ocurrido en toda la temporada y en el derbi reprodujeron la mencionada flojera. El Madrid tuvo una y una que marcó. Sin solidez defensiva no se va a ningún lado.

Lo que Le Normand te da, Le Normand te quita

Convive el central con la crítica y el halago. Expeditivo al corte y peligroso en las áreas. Sospechoso habitual de agarrones en la propia, ante el Real Madrid comenzó siendo protagonista en la rival. Sufrían los blancos con centros laterales y el central materializó una de esas catapultas lanzadas desde los costados. Claro que, con Le Normand uno se espera todo. Minutos después salió su otra versión. Cayó del cielo un balón llovido al que tuvo todo el tiempo del mundo para responder. Dejar que terminara de caer, echarlo fuera… de todo el ramillete escogió la margarita mas mustia. Cabeceó hacia el centro del campo, la recuperó el Madrid y en tres toques batieron a Oblak. Una cal y otra de arena para de Le Normand.

Las notas del Atlético