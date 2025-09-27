Festival de goles en un derbi en el que Julián Álvarez decanta la balanza a favor del Atlético

Espectacular derbi entre el Atlético y el Real Madrid. No faltaron los goles en el partido entre los dos grandes de la capital, con Mbappé y Güler dándole la vuelta a un 1-0 de Le Normand y con Sorloth empatando en el descuento de la primera mitad. Nadie se aburrió durante los primeros 45 minutos, en los que pasó de todo. Pero fue Julián Álvarez en la segunda parte quien apareció para marcar las diferencias. De penalti y de falta directa, el argentino hizo un doblete que dejó prácticamente sentenciado el encuentro.

Comenzó mucho mejor el Atlético, rondando los dominios de Courtois de forma constante. La tuvo Sorloth, pero reaccionó bien el meta belga, que no pudo hacer nada ante Le Normand. El central apareció en el área pequeña para imponerse en el salto a un dubitativo Tchouaméni y cabecear al fondo de la red. Era el 1-0, con el que se adelantaban los hombres del Cholo.

Lejos de echarse atrás, lo siguieron intentando, buscando el segundo, que parecía cada vez más cerca. No estaba nada bien el Real Madrid, muy incómodo sobre el césped y viéndose superado por los rojiblancos en casi todos los aspectos. Hasta que apareció el de siempre. Kylian Mbappé no falló a su cita con el gol y puso el empate contra el Atlético en el minuto 25 de juego.

Habría tiempo para más en la primera parte. Estaba siendo un auténtico partidazo el derbi capital entre el Atlético y el Real Madrid y los goles siguieron llegando. Arda Güler no perdonó en el minuto 37. Le Normand despejó mal, cogió la pelota Vinicius y subió la banda en velocidad y le metió el balón al turco, que lo esperaba en el área grande y, de primeras, se sacó un zapatazo seco y raso que batió a Oblak.

Se ponía por delante el Real Madrid, aunque en el descuento de la primera parte lo empataría Sorloth, de nuevo de cabeza. El gigante noruego se impuso por arriba a Huijsen y Carreras y empató de nuevo el encuentro. Antes, Lenglet había marcado, pero el tanto no subió al marcador, puesto que remató con la mano. El VAR llamó al orden a Alberola Rojas y el colegiado no dudó en invalidar el tanto.

Sorloth debió irse expulsado tras el gol, puesto que tenía amarilla y se fue a celebrar el empate con la grada, algo que no está permitido y que se sanciona siempre con tarjeta. Sería la segunda. Sin embargo, Alberola no se la mostró. En la segunda mitad, el Atlético le daría la vuelta al partido, tras un penalti de Güler a Nico González, que tampoco debió terminar el encuentro.

Los goles de Julián Álvarez ganan el derbi

Fue entonces cuando irrumpió Julián Álvarez. El delantero argentino venía de marcar un hat-trick e hizo un doblete contra el Real Madrid. El primero llegó desde el punto de penalti. El jugador rojiblanco no perdonó la pena máxima señalada sobre Nico González y puso el 3-2, aunque la fiesta llegaría después.

Dentro de todas las grandes cualidades que tiene este futbolista, destaca su pegada. Julián es un excelente lanzador de faltas y lo volvió a demostrar en el derbi, haciendo un golazo para dejar prácticamente sentenciado el partido. Con un golpeo exquisito, el argentino ajustó al palo el balón y lo hizo imparable para Courtois.