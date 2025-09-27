Pitada monumental: así recibió el Metropolitano a Vinicius

Vinicus Junior se llevó la mayor pitada de la afición del Atlético de Madrid en el momento en el que por la megafonía del Metropolitano se presentó a la plantilla de Xabi Alonso. Todos los jugadores, entrenador incluido, fueron abroncados, pero la palma se la llevó el brasileño, que mantiene una relación complicada con el eterno rival capitalino.

La buena noticia es que en los prolegómenos del encuentro no se tuvo que lamentar ningún incidente, mientras que cuando empezó el partido el jugador del Real Madrid que tuvo que soportar las mayores pitadas fue Courtois. El portero madridista, con pasado rojiblanco, es de los jugadores más increpados por la afición